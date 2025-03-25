Kremlin, Rusya-ABD Müzakerelerini Analiz Ediyor

Kremlin, Rusya ile ABD Müzakerelerinin Sonuçlarını İnceliyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve ABD uzmanları arasında dün gerçekleştirilen müzakerelerin sonuçlarının analiz aşamasında olduğunu açıkladı. Müzakere sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılmayacağı belirtildi.

Peskov, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleştirilen müzakereler hakkında bilgi verdi. "Uzun süren müzakerelerin sonuçları başkentlere bildirildi ve analiz ediliyor. Bu müzakerelerde teknik konular ele alındı. Bu nedenle müzakerelerin sonuçları kamuoyuyla paylaşılmayacak," ifadelerini kullandı.

Peskov ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında müzakerelere dair bir telefon görüşmesinin planlanmadığını duyurdu. "Temasların sürdürüleceğine dair bir anlayış var, ancak şimdilik belirgin bir şey yok," dedi.

Üçlü bir toplantı yapılmasının da planlanmadığını belirten Peskov, Rusya, Ukrayna ve ABD arasında doğrudan bir görüşme olmadığını ifade etti.

Uluslararası Tepkiler Yetersiz

Peskov, Ukrayna ordusunun Rus gazetecilere yönelik dün düzenlediği saldırıya ilişkin de açıklamalarda bulundu. "Uluslararası toplumun, Ukrayna'nın saldırılarına yönelik tepkisi yeterli değil," diyerek, Kiev yönetiminin silahsız insanlara zulüm uygulamaya devam ettiğini savundu.

Ukrayna ordusunun Luhansk bölgesinde ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar ile Rus gazetecilere düzenlediği saldırıda, İzvestiya gazetesinin savaş muhabiri ve "Zvezda" televizyon kanalının kameramanının da aralarında bulunduğu ekip üyelerinin hayatını kaybettiği bildirildi.