DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,25 -0,26%
ALTIN
4.708,96 -0,39%
BITCOIN
4.632.892,4 -1,77%

Kremlin: Rusya-Ukrayna Müzakereleri Seviyesi Yükselirse İstanbul Formatı Sürmeli

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, müzakere seviyesinin yükselmesi halinde İstanbul formatının devam etmesi gerektiğini ve 2022 İstanbul taslağının güvenlik garantilerini içerdiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 12:05
Kremlin: Rusya-Ukrayna Müzakereleri Seviyesi Yükselirse İstanbul Formatı Sürmeli

Kremlin: Rusya-Ukrayna Müzakereleri Seviyesi Yükselirse İstanbul Formatı Sürmeli

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan müzakerelerin seviyesinin yükseltilmesi halinde çalışmaların İstanbul formatında devam etmesi gerektiğini söyledi.

Peskov'un değerlendirmeleri

Peskov, Ria haber ajansına verdiği röportajda gündemdeki konulara ilişkin görüşlerini aktardı. Batı'da Gönüllüler Koalisyonu ülkelerinin Ukrayna'da güvenlik garantisi için asker konuşlandırma çabalarına değinen Peskov, yabancı askeri birliklerin Ukrayna'ya güvenlik garantisi veremeyeceğini ve bunun Rusya'ya uygun olmayacağını vurguladı.

Peskov'un ifadesi: 'Güvenlik garantileri hem Ukrayna'ya hem de bize sağlanmalıdır.'

2022 İstanbul taslağı ve müzakere formatı

Peskov, Türkiye'nin arabuluculuğunda İstanbul'da 2022'de paraflanan anlaşma taslağına atıfta bulunarak, '2022'de İstanbul'da paraflanan anlaşmaların hükümlerini dikkatlice okursanız, tüm güvenlik garantilerinin orada yer aldığını, hepsinin orada sağlandığını görürsünüz' dedi. Ek garantilerin de müzakerelerin konusu olabileceğini belirtti.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul müzakerelerinde Rus heyetinin Vladimir Medinskiy başkanlığındaki çalışmalarını övdüğünü hatırlattı ve müzakerelerin İstanbul formatında devam edebileceğini söyledi.

İlgili soruya Peskov, 'Bu çalışmalar devam ettirilebilir ve ettirilmelidir.' şeklinde yanıt verdi.

Müzakete seviyesinin yükseltilmesi

Peskov, müzakere heyetinin gerekirse siyasi seviyeye yükseltilebileceğini, ancak şu anda heyetin mevcut seviyesinin oldukça yüksek olduğunu belirtti. 'Üst veya en üst düzeyde bir görüşmeden önce tüm çözüm kompleksini oluşturan küçük sorunları, küçük teknik meseleleri çözmek için çok fazla çalışma yapılması gerekiyor' dedi.

İLGİLİ HABERLER

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir
2
Afyonkarahisar'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı
3
Hatay-Antakya'da Salça Denetimi: 36 Ton Ürün Muhafaza Altına Alındı
4
Cevdet Yılmaz'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
5
Microsoft önünde protesto: Çalışanlar ve aktivistler İsrail işbirliğini kınadı
6
AB Komisyonu Üyesi Lahbib'den 6 Şubat Depremlerine Dayanışma Mesajı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı