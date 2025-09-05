Kremlin: Rusya-Ukrayna Müzakereleri Seviyesi Yükselirse İstanbul Formatı Sürmeli

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan müzakerelerin seviyesinin yükseltilmesi halinde çalışmaların İstanbul formatında devam etmesi gerektiğini söyledi.

Peskov'un değerlendirmeleri

Peskov, Ria haber ajansına verdiği röportajda gündemdeki konulara ilişkin görüşlerini aktardı. Batı'da Gönüllüler Koalisyonu ülkelerinin Ukrayna'da güvenlik garantisi için asker konuşlandırma çabalarına değinen Peskov, yabancı askeri birliklerin Ukrayna'ya güvenlik garantisi veremeyeceğini ve bunun Rusya'ya uygun olmayacağını vurguladı.

Peskov'un ifadesi: 'Güvenlik garantileri hem Ukrayna'ya hem de bize sağlanmalıdır.'

2022 İstanbul taslağı ve müzakere formatı

Peskov, Türkiye'nin arabuluculuğunda İstanbul'da 2022'de paraflanan anlaşma taslağına atıfta bulunarak, '2022'de İstanbul'da paraflanan anlaşmaların hükümlerini dikkatlice okursanız, tüm güvenlik garantilerinin orada yer aldığını, hepsinin orada sağlandığını görürsünüz' dedi. Ek garantilerin de müzakerelerin konusu olabileceğini belirtti.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul müzakerelerinde Rus heyetinin Vladimir Medinskiy başkanlığındaki çalışmalarını övdüğünü hatırlattı ve müzakerelerin İstanbul formatında devam edebileceğini söyledi.

İlgili soruya Peskov, 'Bu çalışmalar devam ettirilebilir ve ettirilmelidir.' şeklinde yanıt verdi.

Müzakete seviyesinin yükseltilmesi

Peskov, müzakere heyetinin gerekirse siyasi seviyeye yükseltilebileceğini, ancak şu anda heyetin mevcut seviyesinin oldukça yüksek olduğunu belirtti. 'Üst veya en üst düzeyde bir görüşmeden önce tüm çözüm kompleksini oluşturan küçük sorunları, küçük teknik meseleleri çözmek için çok fazla çalışma yapılması gerekiyor' dedi.