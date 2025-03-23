Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Avrupa'ya Barış Çağrısı

Kremlin Sözcüsü Peskov, Avrupa'nın barışa yönelmesi gerektiğini belirterek, askeri tartışmaların tehlikelerine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 16:31
Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Avrupa'ya Barış Çağrısı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa'nın barışa odaklanması gerektiğini vurgulayarak, "Bunun yerine Avrupa, savaşı ve kendisini askerileştirmeyi konuşuyor." dedi.

Peskov, Rossiya-1 televizyon kanalına verdiği röportajda, ABD'nin dünya siyaseti üzerindeki etkisini değerlendirdi. Peskov, Rusya ile ABD arasında çeşitli alanlarda büyük işbirliği potansiyeli bulunduğunu dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen en son telefon görüşmesini de değerlendiren Peskov, bu görüşmenin uzun süreli olduğuna dikkat çekerek, iki liderin yüz yüze görüşme olasılığını artırdığını belirtti. Peskov, "İki lider arasında, kesinlikle güven dolu, samimi, yapıcı bir ortam var." ifadesini kullandı.

Peskov ayrıca, Ukrayna ordusunun, Rus enerji altyapısına yönelik saldırıları hakkında, "Kiev yönetimi çok şey vadedebilir ancak (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy’nin sözlerinin karşılığı yok. Rus tarafı birkaç gündür sözünü yerine getiriyor. Kiev için bu söylenemez." şeklinde konuştu.

Ukrayna Krizi İçin Avrupa'ya Eleştiri

Peskov, Avrupa'nın Ukrayna krizine dair yaklaşımını eleştirerek, "Avrupa’nın barışla ilgilenmesi gerekiyor. Bunun yerine Avrupa, savaşı ve kendisini askerileştirmeyi konuşuyor. Bu çok ilginç. Avrupa, Ukrayna krizinin temel nedenlerini ortadan kaldırmayı düşünmek yerine, ki bunlar çözülmeden savaş durdurulamaz, NATO birliklerini Ukrayna’ya konuşlandırmayı planlıyor." diye belirtti.

Peskov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa güvenliği için Fransız nükleer kapasitesini kullanma planlarına ilişkin ise, "Bu çok tehlikeli." dedi. Ayrıca, Peskov er ya da geç Avrupa’ya barıştan yana gerçek siyasetçilerin yönetime geleceği umudunu dile getirdi.

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