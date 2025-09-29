Kremlin: Tomahawk Füzeleri Ukrayna Cephe Dengelerini Değiştirmez — Peskov'un Değerlendirmesi

Kremlin: Tomahawk Füzeleri Ukrayna Cephe Dengelerini Değiştirmez

Peskov, füzelerin etkisi ve muhtemel kullanım detayları üzerine konuştu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya Tomahawk seyir füzesi verme olasılığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peskov, böyle bir desteğin cephe hattındaki durumu değiştirecek bir çözüm sunmayacağını ifade etti.

Peskov, gündemdeki konulara dair basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ukrayna meselesiyle ilgili olumlu öneriler olduğunu ve Rusya ile Ukrayna arasında belge teatisi gerçekleştirildiğini hatırlattı.

İstanbul'da yapılan müzakerelere atıfta bulunan Peskov, burada kilit alanlardaki tüm yöntemleri görüşmek üzere çalışma grupları oluşturulması önerisinde bulunduklarını aktardı. Ancak görüşmelerde şu anda bir duraklama olduğunu vurguladı.

Peskov, bu duraklamanın nedenini, "Bu duraklama, Kiev rejiminin bu diyaloğu sürdürme konusundaki isteksizliğinden kaynaklandı. Söylenebilecek tek şey bu." sözleriyle açıkladı.

Tomahawk füzelerinin cephe üzerindeki etkisine ilişkin değerlendirmesinde Peskov, "Böyle bir şey olsa bile Kiev rejiminin cephe hattındaki durumunu değiştirebilecek bir çaresi yok. Tomahawk veya başka füzeler olsun, sihirli bir silah yok. Dinamikleri değiştiremezler." dedi.

Peskov, ayrıca füzelerin gönderilme olasılığıyla ilgili analiz edilmesi gereken başka bir konunun daha bulunduğunu, füzeleri Ukrayna'dan kimin fırlatacağının önemli olduğunu belirtti: "Bu füzeleri kim fırlatabilir? Ukraynalılar fırlatabilir mi yoksa Amerikan askerleri mi fırlatmak zorunda? Bu füzelerin hedefini kim belirliyor? Burada çok derinlemesine bir analiz lazım."

ABD'li yetkililerin açıklamalarını dinlediklerini ve incelediklerini aktaran Peskov, sürece ilişkin taktiksel adımları şu sözlerle özetledi: "Şimdilik pozisyonumuzu belirleyelim. Bunun oluşturduğu potansiyel tehditleri anlayalım ve sürece kimin dahil olacağını görelim. Ardından cevabımızı belirleriz."