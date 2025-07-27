DOLAR
40,52 0,03%
EURO
47,62 0,12%
ALTIN
4.339,75 0,23%
BITCOIN
4.842.755,29 -0,56%

Krioneri'deki Yangında Evler Zarar Gördü

Yunanistan’ın Krioneri ilçesindeki yangında birçok ev hasar gördü. Sakinler, önlemlerin yetersiz olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 14:35
Krioneri'deki Yangında Evler Zarar Gördü

Yunanistan'da Yangın Tehlikesi: Krioneri'de Hasar Büyüyor

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın da içerisinde bulunduğu Attiki Bölgesi’ne bağlı Krioneri ilçesinde, çöl sıcaklarının etkisiyle çıkan yangında birçok ev hasar gördü. Yangın, yerleşim alanlarına sıçrayarak bazı evlerde ciddi zararlara yol açtı.

Bölge sakinleri, yangınla ilgili yetkililerin yetersiz önlem aldığını öne sürdü. Yangına müdahale için hava araçları ve çok sayıda itfaiye ekibi seferber edilirken, alevlerin kontrol altına alınması saatler sürdü.

Yangının başladığı bölgede yaşayan Kostas, evinin son anda kurtulduğunu belirterek, "Evim yanmadı ama çok yaklaştı. Bazı komşularımın evleri zarar gördü. Krioneri Belediyesine ait bir itfaiye aracının bulunmaması büyük bir eksiklik. En azından itfaiye teşkilatına ait araçlar gelene kadar yerel bir aracın müdahaleye başlaması mümkün olabilirdi," şeklinde konuştu.

Kostas, yangınların her yıl benzer şekillerde otluk alanlarda başladığını ifade ederek, belediyenin kalıcı önlem alması gerektiğini vurguladı. Yangınla mücadelede sadece Krioneri ile sınırlı kalmayarak, Çuha Adası ve Mora Yarımadası'ndaki Messinia Bölgesi'nde de devam eden yangınların bulunduğu belirtildi.

Çöl sıcaklarının etkisi altında olan Yunanistan’ın başkenti Atina’nın da bulunduğu Attiki...

Çöl sıcaklarının etkisi altında olan Yunanistan’ın başkenti Atina’nın da bulunduğu Attiki Bölgesi'ne bağlı Krioneri ilçesinde dün çıkan yangında birçok ev zarar gördü.

Çöl sıcaklarının etkisi altında olan Yunanistan’ın başkenti Atina’nın da bulunduğu Attiki...

Çöl sıcaklarının etkisi altında olan Yunanistan’ın başkenti Atina’nın da bulunduğu Attiki Bölgesi'ne bağlı Krioneri ilçesinde dün çıkan yangında birçok ev zarar gördü.

İLGİLİ HABERLER

2025 Temmuz: Emeklilere 32.000 TL Promosyon Fırsatı

TEMU Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

Kavurucu Sıcaklar Klima Fiyatlarını Yüzde 70 Artırdı

Merkez Bankası Faiz Düşürdü, Mevduat Faizleri Çakıldı! Yeni Oranlar Burada

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa'da Tarım Arazisinden Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı
2
İzmir'de Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi
3
Yozgat'ta 17 Yıl Sonra Oğul İtirafı: Babasını Öldürdü
4
Maltepe'de Kamyonet Kazası: 72 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
5
İstanbul'da Uluslararası Müslüman Gençlik Toplantısı Kapanış Töreni Yapıldı
6
Şanlıurfa'da PKK-KCK Operasyonu: 18 Şüpheli Gözaltında
7
Düden Şelalesi'nde Denize Düşen Kişi İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

MHRS'de Randevu Zorluğu Tarihe Karışıyor

TOKİ 56 İl'de Müzayedeye Hazır: 5-6 Ağustos Tarihlerine Dikkat!

Yıpranma Payı Kaldırıldı: Erken Emeklilik Bekleyenler Dikkat!

2025 Temmuz: Emeklilere 32.000 TL Promosyon Fırsatı

Kavurucu Sıcaklar Klima Fiyatlarını Yüzde 70 Artırdı

Yumurta Fiyatlarında Tarihi Değişiklik: İhracat Kesintileri Kaldırıldı!

ÖTV Düzenlemesiyle Fiyatlar Uçuşa Geçiyor: Hangi Araçlar ucuzlayacak?

Merkez Bankası Faiz Düşürdü, Mevduat Faizleri Çakıldı! Yeni Oranlar Burada

TEMU Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

Google One Abonelik Ücretlerine Yüzde 400 Zam Geliyor!

Meteoroloji Uyardı: İstanbul'a Yağmur Geliyor

Merkez Bankası'ndan Kredi Kartı ve Nakit Avans Faizlerine İndirim