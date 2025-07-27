Krioneri'deki Yangında Evler Zarar Gördü

Yunanistan'da Yangın Tehlikesi: Krioneri'de Hasar Büyüyor

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın da içerisinde bulunduğu Attiki Bölgesi’ne bağlı Krioneri ilçesinde, çöl sıcaklarının etkisiyle çıkan yangında birçok ev hasar gördü. Yangın, yerleşim alanlarına sıçrayarak bazı evlerde ciddi zararlara yol açtı.

Bölge sakinleri, yangınla ilgili yetkililerin yetersiz önlem aldığını öne sürdü. Yangına müdahale için hava araçları ve çok sayıda itfaiye ekibi seferber edilirken, alevlerin kontrol altına alınması saatler sürdü.

Yangının başladığı bölgede yaşayan Kostas, evinin son anda kurtulduğunu belirterek, "Evim yanmadı ama çok yaklaştı. Bazı komşularımın evleri zarar gördü. Krioneri Belediyesine ait bir itfaiye aracının bulunmaması büyük bir eksiklik. En azından itfaiye teşkilatına ait araçlar gelene kadar yerel bir aracın müdahaleye başlaması mümkün olabilirdi," şeklinde konuştu.

Kostas, yangınların her yıl benzer şekillerde otluk alanlarda başladığını ifade ederek, belediyenin kalıcı önlem alması gerektiğini vurguladı. Yangınla mücadelede sadece Krioneri ile sınırlı kalmayarak, Çuha Adası ve Mora Yarımadası'ndaki Messinia Bölgesi'nde de devam eden yangınların bulunduğu belirtildi.

Çöl sıcaklarının etkisi altında olan Yunanistan’ın başkenti Atina’nın da bulunduğu Attiki Bölgesi'ne bağlı Krioneri ilçesinde dün çıkan yangında birçok ev zarar gördü.

Çöl sıcaklarının etkisi altında olan Yunanistan’ın başkenti Atina’nın da bulunduğu Attiki Bölgesi'ne bağlı Krioneri ilçesinde dün çıkan yangında birçok ev zarar gördü.