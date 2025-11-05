Kristal Bibloya Eşinin Saçını Saklayan 85 Yaşındaki Mustafa Yıldırım Vefat Etti

Sivas’ın Şarkışla ilçesi Maksutlu köyünde yaşayan 85 yaşındaki Mustafa Yıldırım, yıllar önce vefat eden eşine duyduğu büyük sevgiyle hatırlanıyordu.

Eşine dair hatıra

Yıldırım, 58 yıl evli kaldığı eşinin saçından bir tutamı kesip kristal bir bibloda saklamasıyla tanınıyordu. Bu hatırayı, evinin bir katını müzeye çevirerek özenle koruyordu.

Tedavi ve vefat

Yaşlı adam, diyaliz tedavisi gördüğü hastanede tedavi görürken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Cenaze töreni

Yıldırım’ın cenazesi, memleketi Şarkışla’nın Maksutlu köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Cenazeye Şarkışla Kaymakamı Zekeriya Murat Şahan, Şarkışla İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Akar, Yıldırım’ın yakınları ve köy sakinleri katıldı.

