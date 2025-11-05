Kristal Bibloya Eşinin Saçını Saklayan 85 Yaşındaki Mustafa Yıldırım Vefat Etti

Şarkışla'nın Maksutlu köyünde yaşayan 85 yaşındaki Mustafa Yıldırım, eşine ait saç tutamını kristal bibloda saklamasıyla tanınıyordu; hastanedeki kalp kriziyle hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 15:17
Kristal Bibloya Eşinin Saçını Saklayan 85 Yaşındaki Mustafa Yıldırım Vefat Etti

Kristal Bibloya Eşinin Saçını Saklayan 85 Yaşındaki Mustafa Yıldırım Vefat Etti

Sivas’ın Şarkışla ilçesi Maksutlu köyünde yaşayan 85 yaşındaki Mustafa Yıldırım, yıllar önce vefat eden eşine duyduğu büyük sevgiyle hatırlanıyordu.

Eşine dair hatıra

Yıldırım, 58 yıl evli kaldığı eşinin saçından bir tutamı kesip kristal bir bibloda saklamasıyla tanınıyordu. Bu hatırayı, evinin bir katını müzeye çevirerek özenle koruyordu.

Tedavi ve vefat

Yaşlı adam, diyaliz tedavisi gördüğü hastanede tedavi görürken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Cenaze töreni

Yıldırım’ın cenazesi, memleketi Şarkışla’nın Maksutlu köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Cenazeye Şarkışla Kaymakamı Zekeriya Murat Şahan, Şarkışla İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Akar, Yıldırım’ın yakınları ve köy sakinleri katıldı.

SİVAS'IN ŞARKIŞLA İLÇESİNDE YAŞAYAN 85 YAŞINDAKİ MUSTAFA YILDIRIM, YILLAR ÖNCE VEFAT EDEN EŞİNİN...

SİVAS'IN ŞARKIŞLA İLÇESİNDE YAŞAYAN 85 YAŞINDAKİ MUSTAFA YILDIRIM, YILLAR ÖNCE VEFAT EDEN EŞİNİN SAÇLARINI KRİSTAL BİR BİBLODA SAKLAMASIYLA TANINIYORDU. YILDIRIM, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ. (ARŞİV)

SİVAS'IN ŞARKIŞLA İLÇESİNDE YAŞAYAN 85 YAŞINDAKİ MUSTAFA YILDIRIM, YILLAR ÖNCE VEFAT EDEN EŞİNİN...

İLGİLİ HABERLER

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
D-650’de Pamukova'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
2
Konya Seydişehir'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü, 2 Yaralı
3
HAK-İŞ 6. Uluslararası Emek Fotoğrafları Yarışması'nda ödüller verildi
4
Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker Antalya'da Anıldı
5
Çanakkale'de Kaçakçılık Operasyonu: 27 Elektronik Sigara Ele Geçirildi
6
Key Ma Çerçi Satış Noktası Açıldı — Diyarbakır'da Kadın Kooperatifi Atağı
7
Gaziantep’te 17 Yıl Hapisle Aranan C.K., Jandarma Tarafından Yakalandı

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi