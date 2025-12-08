Kronik Uyku Yoksunluğu Alzheimer'a Yol Açabilir

Eskişehir Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Uzm. Dr. Rabia Sedef Üre, 3 aydan uzun süren uykuya dalma ve sürdürme problemlerinin kronik uyku yoksunluğuna dönüştüğünü ve sürecin Alzheimer'a kadar gidebildiğini belirterek uyarılarda bulundu.

Uyku Yoksunluğu Modern Yaşamın Sık Görülen Sorunu

Uykuya dalmakta zorlanma, gece boyunca sık sık uyanma ya da sabahları erkenden kalkma gibi şikayetlerle kendini gösteren Uyku Yoksunluğu, artık basit bir yorgunluk olmaktan çıkıp kronik uyku yoksunluğuna dönüşebilir. Uzm. Dr. Rabia Sedef Üre, bu durumun fiziksel ve zihinsel sağlığı derinden etkileyebileceğini vurguladı.

“İleri yaşlarda daha fazla görülmektedir”

Uzm. Dr. Rabia Sedef Üre, uyku yoksunluğunun her yaşta görülebileceğini ancak yetişkinlerde ve özellikle kadınlarda daha sık ortaya çıktığını belirtti. İleri yaşta ise uyku-sirkadiyen ritm bozuklukları ve hormonsal değişiklikler nedeniyle artış gözlendiğini söyledi.

“Tansiyon hastalıkları, kronik uyku yoksunluğuna neden olabiliyor”

Üre, kronik uyku yoksunluğunun hem fizyolojik hem psikolojik mekanizmalarda etkili olduğunu belirterek, metabolik hastalıklar; şeker, kalp, tansiyon gibi durumların kronik uyku yoksunluğuna yol açabileceğini aktardı. En sık karşılaşılan tiplerinden birinin psikolojik kökenli olduğunu da ekledi.

Hayat kalitesi ve uzun vadeli riskler

Hastalarına tıbbi olarak 7 saatin altında uyumamayı öneren Üre, gündelik belirtiler olarak dikkat ve konsantrasyon kaybı, yorgunluk ve uyku isteğinin aile, sosyal ve iş yaşamını olumsuz etkileyebildiğini belirtti. Uzun vadede ise kronik uyku yoksunluğunun obezite, insülin direnci, diyabet, inme, kalp ve damar hastalıkları ile ilişkili olduğunun kanıtlandığını söyledi. Ayrıca kronik uyku yoksunluğunun daha uzun vadede Alzheimer tipi demansla doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı.

Tedavi ve öncelik

Üre, öncelikli hedefin sorunun kökenini bulup onu tedavi etmek olduğunu; hasta eğitiminin önemine dikkat çekti. Gerektiğinde ilaç tedavileri de kullanılabildiğini belirterek, hastaların erken dönemde değerlendirilmesinin önemine işaret etti.

ESKİŞEHİR ÖZEL ÜMİT VİŞNELİK HASTANESİ UZM. DR. RABİA SEDEF ÜRE, ÜÇ AYDAN UZUN SÜREN UYKUYA DALMA VE SÜRDÜRME PROBLEMLERİNİN "KRONİK UYKU YOKSUNLUĞU"NA DÖNÜŞTÜĞÜNÜ VE SÜRECİN ALZHEİMER'A KADAR GİDEBİLDİĞİNİ BELİRTEREK ÖNEMLİ UYARILARDA BULUNDU.