KTÜ 70. Kuruluş Yıl Dönümünü Coşkuyla Kutladı

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) 70'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama töreni düzenlendi. Tören, KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Vali Aziz Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, üniversitelerin bilgi aktarımının ötesinde önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, "Üniversiteler toplumsal geleceği şekillendiren, bilimsel düşüncelerin ve yenilikçi fikirlerin merkezleridir. KTÜ, 70 yıldır bu önemli misyonu başarıyla yürütmektedir" dedi.

Yıldırım, KTÜ’nün 12 fakültesi, pek çok araştırma merkezi ve 30 bini aşkın öğrenci ile ulusal ve uluslararası düzeydeki prestijine dikkat çekti.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı da, üniversitenin şimdiye kadar 259 bin 100 mezun verdiğini ifade etti. Rektör, 12 fakülte, 8 meslek yüksekokulu, 6 enstitü ve 1 yüksekokul ile 17 araştırma merkezi bulunduğunu belirtti.

Çuvalcı, KTÜ'nün yükseköğretim sisteminin temel yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Üniversitemiz, özverili çalışmaları ve yüksek motivasyonu ile birçok projeyi hayata geçirmiş ve YÖK tarafından 'araştırma üniversitesi' unvanını almıştır" şeklinde konuştu.

Törende, katılımcılara genç bilim insanı ödülleri ile akademik ödüller protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın ve Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Sahil Güvenlik Binbaşı Aytaç Bayırlı gibi önemli isimler katıldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) 70'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, törende konuşma yaptı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) 70'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, törende konuşma yaptı.