DOLAR
38,8 0,02%
EURO
43,83 -0,01%
ALTIN
4.113,1 -0,11%
BITCOIN
4.143.749,74 0,1%

KTÜ 70. Kuruluş Yıl Dönümünü Coşkuyla Kutladı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, 70. kuruluş yıl dönümünü büyük bir etkinlikle kutladı. Törende bilim ve eğitimin önemi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 20.05.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 17:36
KTÜ 70. Kuruluş Yıl Dönümünü Coşkuyla Kutladı

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) 70'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama töreni düzenlendi. Tören, KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Vali Aziz Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, üniversitelerin bilgi aktarımının ötesinde önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, "Üniversiteler toplumsal geleceği şekillendiren, bilimsel düşüncelerin ve yenilikçi fikirlerin merkezleridir. KTÜ, 70 yıldır bu önemli misyonu başarıyla yürütmektedir" dedi.

Yıldırım, KTÜ’nün 12 fakültesi, pek çok araştırma merkezi ve 30 bini aşkın öğrenci ile ulusal ve uluslararası düzeydeki prestijine dikkat çekti.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı da, üniversitenin şimdiye kadar 259 bin 100 mezun verdiğini ifade etti. Rektör, 12 fakülte, 8 meslek yüksekokulu, 6 enstitü ve 1 yüksekokul ile 17 araştırma merkezi bulunduğunu belirtti.

Çuvalcı, KTÜ'nün yükseköğretim sisteminin temel yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Üniversitemiz, özverili çalışmaları ve yüksek motivasyonu ile birçok projeyi hayata geçirmiş ve YÖK tarafından 'araştırma üniversitesi' unvanını almıştır" şeklinde konuştu.

Törende, katılımcılara genç bilim insanı ödülleri ile akademik ödüller protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın ve Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Sahil Güvenlik Binbaşı Aytaç Bayırlı gibi önemli isimler katıldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) 70'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi....

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) 70'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, törende konuşma yaptı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) 70'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi....

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) 70'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, törende konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Karabük'te Emeklilere Şok: Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmeti Sona Erdi

Karadeniz Kıyılarına Felaket Uyarısı: Şiddetli Fırtına Geliyor!

Yaşlı Bakım Sigortası Ağustos'ta Başlıyor!

4A, 4B, 4C Emeklilerine Temmuz İle Büyük Maaş Artışı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kamerun Milli Günü, Ankara'da Coşkuyla Kutlandı
2
Avcılar'da İş Yerinde Yangın Korkuttu
3
Pelin Kaya, Ölümünün 2. Yılında Malta'da Anıldı
4
Tiran'da 'Nil'den Tuna'ya Gönül Coğrafyamız' Söyleşisi Yapıldı
5
İsmail Lütfü Seymen, İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
6
İTÜ'de Sergilenen Elde Örülen Dev Türk Bayrağı
7
Mısır'da YEE Destekli 'Empower Her Çağdaş Sanat Fuarı' Başladı

İmrahor Vadisi Millet Bahçesi Başkentlilerle Buluştu

Erzurum'da Sağlık Sektörüne Devrim Niteliğinde Enstitü Kuruluyor

Karabük'te Emeklilere Şok: Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmeti Sona Erdi

4A, 4B, 4C Emeklilerine Temmuz İle Büyük Maaş Artışı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: Bakırköy ve Diğer İlçeler Etkilenecek

Karadeniz Kıyılarına Felaket Uyarısı: Şiddetli Fırtına Geliyor!

Muğla'dan Bodrum'a Yaz Boyu Ücretsiz Su Desteği

Kocaeli’de İkramiyelere ve Maaşlara Tarihi Zam Kararı

Yaşlı Bakım Sigortası Ağustos'ta Başlıyor!

Samsun'da Ulaşım 19 Mayıs'ta Ücretsiz

Samsun'da Mevsimlik İşçilere Günlük 1.000 TL Müjdesi

Kamuda 10 Bin Engelli Birey İçin Yeni İstihdam Fırsatları!