Küba'da 6,8 Büyüklüğünde Deprem Yaşandı

Küba'nın güneyinde önemli bir sarsıntı gerçekleşti. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) tarafından aktarılan bilgilere göre, 6,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Bartolome Maso bölgesinin 39 kilometre güney açıkları olarak belirlendi.

Derinliği 23,5 kilometre olarak kaydedilen bu deprem, bölgedeki sakinler arasında endişeye sebep oldu. Ancak, deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı ve can ya da mal kaybı bildirilmiyor.

Yerel yetkililer, olası etkilere karşı önlemler alırken, vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Depremler, Küba'nın jeolojik yapısının bir parçası olarak sıkça yaşanmakta, bu nedenle halkın deprem güvenliği konusunda dikkatli olması önerilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.