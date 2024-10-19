Küba'da Dev Elektrik Kesintisi: 10 Milyon Kişi Etkilendi

Küba'da Elektrik Kesintisinin Sebebi

Küba'da ana enerji santralinde meydana gelen arıza, yaklaşık 10 milyon kişinin elektriksiz kalmasına neden oldu. Olay, Antonio Guiteras Elektrik Santrali'nde, yerel saatle 11.00'de gerçekleşti.

Yetkililerin Açıklamaları

BBC'nin haberine göre, Küba Enerji Bakanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Matanzas'taki santraldeki sorunun neden kaynaklandığı ve ne zaman çözüleceği hakkında bilgi vermedi.

Devlet Başkanının Mesajı

Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, elektrik kesintisi giderilene kadar çalışmalara "durmaksızın" devam edileceğini belirtti.

Bu büyük kesinti, ülkede enerji arz güvenliğini sorgulatırken, yetkililer sorunun bir an önce çözülmesini umuyor.