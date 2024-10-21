Küba'yı Vuran Tropikal Fırtına Oscar: Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Küba'ya Yol Alan Tropikal Fırtına Oscar

Küba, tropikal fırtına Oscar'ın etkisi altına girdi. Şiddetli yağış ve rüzgarlarla birlikte ülkenin birçok bölgesinde yaşam ciddi şekilde olumsuz etkileniyor.

Fırtınanın Etkileri

Hava durumu raporlarına göre, fırtına, Guantanamo kentinden karaya 75 kilometre hızla vurdu. Bu durum, ani sellerin ve can kayıplarının yaşanabileceğini gösteriyor.

Elektrik Kesintileri ve Enerji Sorunları

Küba, 18 Ekim'den bu yana, ana enerji santrallerindeki arızalar nedeniyle milyonlarca kişi elektriksiz kalmıştı. Fırtına nedeniyle bazı binalar hasar görürken, başkent Havana dahil olmak üzere bazı bölgelere enerji verilmeye başlandı. Ancak, ülkenin %80'inde hala elektrik kesintileri devam etmekte ve bazı bölgelerde 30 saatten fazla süredir elektrik yok.

Geçmişten Günümüze Enerji Sorunları

Küba'nın enerji santrallarındaki arızaların sıklıkla yaşandığı belirtiliyor. Yerel basındaki haberlere göre, bu santrallerin 40 yıl önce Sovyetler Birliği tarafından inşa edildiği ve yeterli bakımın yapılmadığı için sorunların tekrarladığı ifade ediliyor.