Küçük Dostlar Kedi Kasabası: Kayseri'de 42 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Küçük Dostlar Kedi Kasabası Ziyaretçi Rekoru Kırıyor

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 9 yıl önce belediye tarafından kurulan Küçük Dostlar Kedi Kasabası, şimdiye kadar yaklaşık 42 bin kişiyi ağırladı.

Çeşitli Kedi Türleriyle Dolu

Kocasinan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kedi kasabası; Tekir, Ankara, Van, British, Scottish Fold, Norveç, Blue Point, Russian Blue, İran, Bombay gibi 15 farklı türden yaklaşık 30 kediye ev sahipliği yapıyor. Ziyaretçilerine sağlanan olanaklar arasında steril kum havuzu, kedi oyun alanı, bungalov evler ve bir dizi eğlenceli donanım bulunuyor.

Kedi Kasabasının Gelişimi

Açılışından bu yana 41 bin 800 kişinin gezdiği kedi kasabası, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kedi kasabasının çocukların hayvanlarla olan bağını güçlendirmeye yardımcı olduğunu belirtti.

Hayvan Barınağı Projesi Yolda

Çolakbayrakdar, bu yıl içinde Yakut Mahallesi'nde hayata geçecek bir hayvan barınağı projesi müjdesini verdi. Proje, kedi ve köpeklerin ayrı yaşam alanlarına sahip olmasını sağlayacak. Başkan, Kayseri'de hayvan sevgisini yaymak ve tüm canlıların değerli olduğunu göstermek amacıyla bu projeleri sürdürdüklerini vurguladı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 9 yıl önce belediye tarafından yapılan Küçük Dostlar Kedi Kasabası'nı şimdiye kadar yaklaşık 42 bin kişi ziyaret etti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 9 yıl önce belediye tarafından yapılan Küçük Dostlar Kedi Kasabası'nı şimdiye kadar yaklaşık 42 bin kişi ziyaret etti.