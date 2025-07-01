Küçük Kahramanlar: Hatay'daki Yangınla Mücadelede Çocuklardan Örnek Destek

Hatay'daki Orman Yangınında Çocuklardan Destek

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dünden bu yana etkisini sürdüren orman yangınına müdahale eden ekipler, konteyner kentte kalan çocukların pet şişelerle su taşımasıyla desteklendi. Yangın, Karaali Mahallesi'nde başlamış olup, rüzgarın etkisiyle Oğlakören, Üçgedik ve Alazi mahallelerine de sıçradı.

Yangınla Mücadele Ekiplerinin Çabası

Dört mahalledeki orman yangınına müdahale çalışmaları hava ve karadan devam ediyor. Yangın bölgesine su taşımak için bir tanker, dolum vanasının bulunduğu Kore Dostluk ve Kardeşlik Konteyner Kenti'ne yönlendirildi. Burada kalan çocuklar, pet şişelere su doldurarak bu tankerin doldurulmasına katkıda bulundular.

Çocukların Yardımseverliği

Ekiplerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, küçük çocukların pet şişelere doldurdukları suları görevli personelle birlikte tankere aktardıkları görüldü. 12 yaşındaki Mustafa Turan, "Tankerleri görünce yardım etmeye koştuk. Yangının sönmesi için katkıda bulunmak istedik" diyerek, tankerlere dolum yaptıklarını ifade etti.

11 yaşındaki Murat Sarıoğlu ise, "7 tanker doldurduk, sağ olsunlar konteynerdeki bazı insanların hortumları vardı, onlar da yardım etti" dedi. İtfaiyecilerin hortum bağladığını ve kendilerine teşekkür edildiğini belirtti.

Yangının Gelişimi

Öte yandan, dün Karaali Mahallesi'nde çıkmaya başlayan yangın, henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Bu sebeple üç mahalle tedbir amaçlı olarak tahliye edildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dünden bu yana süren orman yangınına müdahale eden ekiplerin su tankerine konteyner kentte kalan çocuklar pet şişelere su doldurarak, tankerin doldurulmasına destek verdi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dünden bu yana süren orman yangınına müdahale eden ekiplerin su tankerine konteyner kentte kalan çocuklar pet şişelere su doldurarak, tankerin doldurulmasına destek verdi.