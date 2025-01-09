Küçük Şirin'i Öldüren Kağıt Toplayıcısına Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

6 Yaşındaki Şirin’in Ölümünde Şok Gelişme

İstanbul’un Şişli ilçesindeki Feriköy Mezarlığı'nda, 31 Ekim'de 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'yi öldüren Mustafa Örün hakkında açılan dava sonuçlandı. İlk duruşmada, sanık Örün, "çocuğa karşı kasten öldürme", "cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 51 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşma Detayları

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Örün SEGBİS ile bağlandı. Maktulün ailesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ile İstanbul Barosu avukatları hazır bulundu.

Sanıktan Yanıt Yok

Savunma hakkı olan sanık Örün, "Anlatacağım hiçbir şey yok" diyerek duruşmaya katılmadı. İbrahim Hanilçi, maktulün babası, olay günü eşinin kaybolması üzerine kızını aramaya çıktıklarını, karakola gittiklerinde kızının öldürüldüğünü öğrendiğini anlattı. Anne Yeter Hanilçi ise, gözyaşları içinde, "Bu hakkı nereden buluyor da kızımı katlediyor? İdam istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme Kararı

Dava sürecine katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Savcının mütalaasında, sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile 51 yıl hapis cezası alması yönündeki talebi doğrultusunda mahkeme, sanık Örün'ü "çocuğa, kadına karşı ve bir suç delillerini gizlemek veya yok etmek amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Ayrıca, cinsel suçlardan 51 yıl daha ceza ekledi.

İddianame Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde, Şirin Elmas Hanilçi'nin 31 Ekim'de annesi ve kardeşleri ile babaannesinin evine gittiği, olay günü saat 15:30 sıralarında dışarıya çıktıkları ve daha sonra kaybolduğu anlatılıyordu. Örün’ün, küçük kızı Feriköy Mezarlığı'nın giriş kapısında cinsel istismarda bulunmaya çalıştığı ve sonrasında ağzına soktuğu eşarbı boynuna dolayarak cinayeti işlediği belirtilmiştir.