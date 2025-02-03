Küçükali: Deprem Seferberlik Mevzuatı İle Bütçe Oluşturulacak

Deprem Seferberliği İçin Acil Adımlar

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Emine Küçükali, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İktidar olmaları halinde deprem seferberlik mevzuatını ivedilikle çıkaracaklarını ve bu kapsamda bir deprem bütçesi oluşturacaklarını ifade etti.

Binalar, Depremleri Değil İhmal Öldürüyor

Küçükali, konuşmasında, insanların depremin değil, binaların yetersizliğinin ve ihmalin neden olduğu tehlikelerden etkilendiğini vurguladı. "Biz, ülkemizin deprem gerçeğiyle yüzleşmesini sağlayacağız. En önemlisi, kitle kaynak yönetim sistemini kuracağız" dedi.

Risk Yönetimi Odaklı Politika

Ayrıca, afet sonrası kriz yönetimi yerine risk yönetimi odaklı bir devlet politikası geliştireceklerinin altını çizen Küçükali, bilim insanlarının uyarılarının dikkate alınması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Emine Küçükali, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Emine Küçükali, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.