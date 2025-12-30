DOLAR
Küçükçekmece Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı — 1030 personel, 223 araç hazır

Küçükçekmece Belediyesi, Meteoroloji ve AKOM uyarıları sonrası 1030 personel, 223 araç ve 2 bin 500 ton tuzla kış hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:00
Küçükçekmece Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı — 1030 personel, 223 araç hazır

Küçükçekmece Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı

Meteoroloji ve AKOM uyarıları sonrası 1030 personel ve 223 araç sahada olacak

Küçükçekmece Belediyesi, Meteoroloji ve AKOM tarafından yapılan uyarıların ardından buzlanma ve olası olumsuzluklara karşı kış hazırlıklarını tamamladı. Belediye, 1030 personel ile günün her saatinde sahada olacak şekilde önlemlerini hayata geçirdi.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi konuya ilişkin olarak, "Meteorolojik verileri yakından takip ediyoruz. Kar yağışının bir felakete dönüşmemesi için en büyük gücümüz önlem ve koordinasyon" dedi.

Çebi ayrıca vatandaşlara toplu ulaşımı tercih etme çağrısında bulunurken, kış lastiği kullanımının güvenlik açısından önemine dikkat çekti.

Karla mücadelede kullanılmak üzere 223 araç ve iş makinesi sahaya indirilmek üzere hazır bekliyor. Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında ayrıca vatandaşların taleplerine hızlı yanıt verebilmek için 2 bin 500 ton tuz stoğu hazır tutuluyor.

İlçe genelindeki çalışmalar 11 bölgeye ayrılarak planlandı. Karla mücadele için sahada yer alacak araç ve makineler arasında 32 iş makinesi, 11 küreme ve tuzlama aracı, 25 açık kasa araç, 2 greyder ve 7 sepetli araç bulunuyor; toplamda 223 araç görev yapacak.

Fen İşleri Müdürlüğü'nün yanı sıra Park Bahçeler, Veteriner İşleri, Zabıta, Kadın ve Aile Hizmetleri, Destek Hizmetleri, Afet İşleri ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri de kış süresince koordineli şekilde görev yapacak.

