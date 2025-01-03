Küçükçekmece'de 20 Yıl Sonra Kaybolan Kadının Cinayetinde 5 Zanlı Yakalandı

Kayıp Kadının Cinayetiyle İlgili 5 Şüpheli Gözaltında

Küçükçekmece'de 20 yıl önce kaybolan Nezaket Uyur'un cinayetiyle ilgili 5 zanlı, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yakınları tarafından zamanında kayıp başvurusunda bulunulan Uyur'un, eski eşi ve kardeşleri ile bir arkadaşının cinayete karıştığı iddiaları üzerine yeni bir inceleme başlatıldı.

İnceleme Süreci ve Şüphelilerin İfadesi

Yapılan araştırmalar neticesinde, Nezaket Uyur'un eski eşi Y.B. (58) ve kardeşleri A.B, N.B., yanı sıra ismi değiştirilen H.K. ile arkadaşları M.S. gözaltına alındı. Şüphelilerden H.K, ağabeyi Y.B'nin azmettirmesiyle, N.Ö. tarafından Nezaket Uyur'un öldürüldüğünü ileri sürdü. H.K, cesedin Şile yolunda ormanlık alana atıldığını ve üzerinin yapraklarla örtüldüğünü itiraf etti.

Soruşturmada Yeni Gelişmeler

Y.B, olayla alakası olmadığını savunsa da, bahsi geçen N.Ö.'nün, cinayet tarihindeki ilişkileri ve sahte kimlik kullanma durumu dikkat çekti. Olayın yaşandığı tarihte de amcasını öldürdüğü için arandığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

Cinayet Gözaltısının Ardından Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Öte yandan, ekipler Şile yolundaki ormanlık alanda Nezaket Uyur'un cesedinin bulunması için arama çalışmalarına devam ediyor. Bu süreçte Uyur'un kızlarından DNA örnekleri alınacak ve daha önce bölgede bulunan kemik parçaları ile eşleştirme yapılacağı bildirildi.

Küçükçekmece'de 20 yıl önce yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulan kadını öldürdükten sonra ormanlık alana attıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de 20 yıl önce yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulan kadını öldürdükten sonra ormanlık alana attıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.