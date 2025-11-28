Küçükçekmece'de 2025'te 4 Bin Ton Atık Toplandı

Küçükçekmece Belediyesi 2025'te kağıt, plastik, metal ve elektronik dahil toplam 4 bin ton atık topladı; Sıfır Atık ve 'Benim Kartım' uygulamalarıyla geri dönüşüm teşvik ediliyor.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 11:32
Küçükçekmece Belediyesi, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve atıkların geri dönüştürülmesi hedefiyle 2025 yılı içinde kağıt, plastik, metal, bitkisel atık yağ, elektrikli-elektronik atık, cam, pil, ilaç ve tekstil maddelerinden oluşan 4 bin ton atık topladı.

Attığımız her adımı, doğaya duyduğumuz saygı ve geleceğe olan sorumluluğumuzla atıyoruz. Bir yıl içinde 4 milyondan fazla atığın ayrıştırılarak toplanması, yalnızca bir istatistik değil, çevremize, çocuklarımıza ve yarınlarımıza verilen güçlü bir sözün göstergesidir. Sıfır Atık anlayışını ilçemizin her sokağına, her hanesine taşımak için İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’müzle çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Doğaya sahip çıkan duyarlılık gösteren tüm Küçükçekmeclilere teşekkür ediyorum

Geri dönüşüme katkı

Küçükçekmece genelinde konulan toplama üniteleriyle kağıt, cam, metal, plastik ve tekstil atıkları diğer atıklardan ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor. Elektrikli ve elektronik atıklar ise vatandaşların talepleri doğrultusunda evlerden alınıyor.

Ayrıca ekim ayında açılan Serap Eser Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Parkı'nda sıfır atık, ileri dönüşüm ve elektronik atıklar üzerine atölye çalışmaları düzenleniyor.

'Benim Kartım' uygulaması kazandırıyor

Küçükçekmece Belediyesi'nin hayata geçirdiği Benim Kartım projesiyle vatandaşlar; Fevziçakmak ve Tepeüstü Meydan, Tevfikbey Kapalı Pazar Yeri, Halkalı Merkez, Atakent, Atatürk, Sultanmurat ve Kanarya mahallelerinde bulunan sıfır atık toplama noktalarına getirdikleri atıklar karşılığında para puan kazanıyor. Kazanılan puanlar, ilçedeki anlaşmalı market ve restoranlarda kullanılabiliyor.

