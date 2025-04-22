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Küçükçekmece'de Atık Suların Göl Oluşturduğu Kötü Koku Sorunu Rahatsız Ediyor

Küçükçekmece'deki atık sular, mahalle sakinlerine kötü koku ve kirlilik sorunları yaşatıyor. Çözüm arayışları sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 11:41
Küçükçekmece'de Atık Suların Göl Oluşturduğu Kötü Koku Sorunu Rahatsız Ediyor

Küçükçekmece'de, Nakkaş Deresi'ne atık suların karışması sonucu yayılan kötü koku, çevre sakinlerini rahatsız ediyor. İstasyon Mahallesi'nden geçerek Küçükçekmece Gölü'ne dökülen dere, zaman zaman siyah, kahverengi ve beyaz renklere bürünerek ciddi bir kirlilik sorunu oluşturuyor.

Mahalle sakini Şükran Başkır, dereden yayılan kokunun insanların evlerinde kapı ve pencereleri açmalarını zorlaştırdığını ifade etti. “Kam açamıyoruz, bu kirli su hem koku hem de çevreye zarar veriyor,” diyen Başkır, belediyeye başvurduklarını fakat sorunun çözülmesi için acil önlem alınmadığını vurguladı.

Sitede yaşayan Sude Damla Yıldız ise, son bir hafta içinde ağır bir kokunun yayıldığını, geçen günlerde suyun renk değiştirerek kırmızıya döndüğünü belirtti. “Koku diğer mahallelere kadar ulaştı,” diye ekledi.

Benzer bir rahatsızlığı yaşayan Nisa Su Yıldız ise, kötü kokunun sürekli var olduğunu ve yağmur yağdığında daha da artış gösterdiğini söyledi. “Gece camı açtığımızda aşırı koku oluyor. Bu duruma bir an önce çözüm bulunsun,” dedi.

Çevre sakinleri, atık suyun nereden geldiğini bilmemekle birlikte, çözüm bulunmasını ve durumun iyileştirilmesini talep ediyor.

Küçükçekmece'de Nakkaş Deresi'ne atık suların karışması nedeniyle oluşan kötü koku çevre...

Küçükçekmece'de Nakkaş Deresi'ne atık suların karışması nedeniyle oluşan kötü koku çevre sakinlerini rahatsız ediyor.

Küçükçekmece'de Nakkaş Deresi'ne atık suların karışması nedeniyle oluşan kötü koku çevre...

Küçükçekmece'de Nakkaş Deresi'ne atık suların karışması nedeniyle oluşan kötü koku çevre sakinlerini rahatsız ediyor.

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