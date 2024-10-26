Küçükçekmece'de Çatı Katında Yangın

İtfaiye ekipleri, Küçükçekmece'de bir binanın çatı katındaki yangını başarılı bir şekilde söndürdü.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 22:44
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 22:47
Küçükçekmece'de Çatı Katında Yangın

Küçükçekmece'de Yangın Paniği

Küçükçekmece'nin İstasyon Mahallesi'nde yer alan 1. Yunus Emre Caddesi üzerindeki beş katlı bir binanın çatı katında yangın çıktığı bildirildi. Yangının nedeni henüz belirlenememişken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri derhal sevk edildi.

Olay Gelişmeleri

Yangın, ihbarın ardından kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, çatı katında belirgin bir hasar oluştu. Ayrıca, yangın sırasında dumandan etkilenen bir kadına sağlık ekipleri tarafından müdahale yapıldı. Çatı Katında Hasar Oluştu

Olayın ardından yapılan incelemelerde, çatı katında ciddi zararların meydana geldiği ifade edildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili yetkililer tarafından araştırmalar sürdürülmektedir.

Küçükçekmece'de bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Küçükçekmece'de bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Küçükçekmece'de bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Küçükçekmece'de bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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