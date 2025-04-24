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Küçükçekmece'de Deprem Sonrası Hasar Tespiti Yapıldı

Küçükçekmece'de Çevre Bakanlığı ekipleri, 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmalarına başladı.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 16:24
Küçükçekmece'de Deprem Sonrası Hasar Tespiti Yapıldı

Küçükçekmece'de Hasar Tespit Çalışmaları Tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası Küçükçekmece'de hasar tespit çalışmaları gerçekleştirdi.

Binalarda İnceleme Yapıldı

Marmara Denizi Silivri açıklarında gerçekleşen depremin ardından, Halkalı Merkez Mahallesi'nde riskli yapı ihbarında bulunulan 2 binada detaylı inceleme yapıldı.

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Afet Hasarları Tespiti Daire Başkanı Tuğrul Sezdirmez, incelemenin detaylarını basın mensuplarıyla paylaştı. Sezdirmez, vatandaşları binalarda güvenli bir şekilde oturup oturamayacakları konusunda bilgilendirmek amacıyla çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Sezdirmez, şöyle konuştu: "İhbarlar doğrultusunda yanımızda getirdiğimiz bina takip cihazımız ve hasar tespit ekiplerimiz ile öncelikle 2 binamızda herhangi bir kayma olup olmadığına baktık. Ayrıca, 22 Nisan ile 23 Nisan tarihleri arasında herhangi bir fark olup olmadığını, taşıyıcı sistemlerde çatlak veya hasar olup olmadığını araştırdık. Şu anda incelediğimiz 2 binada da herhangi bir hasar görülmüyor. Mevcut sistemde deprem sonrasında bir sorun bulunmadığını söyleyebilirim".

Sezdirmez, vatandaşlardan gelen ihbarlara hızlı bir şekilde yanıt vererek, çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu da yapılan hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İstanbul'da meydana gelen depremlerin...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından Küçükçekmece'de hasar tespit çalışması gerçekleştirdi. Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmalarına başlayan ekipler, Halkalı Merkez Mahallesi'nde riskli yapı ihbarında bulunulan 2 binada inceleme yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İstanbul'da meydana gelen depremlerin...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından Küçükçekmece'de hasar tespit çalışması gerçekleştirdi. Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmalarına başlayan ekipler, Halkalı Merkez Mahallesi'nde riskli yapı ihbarında bulunulan 2 binada inceleme yaptı.

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