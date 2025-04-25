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Küçükçekmece'de Deprem Sonrası Riskli 9 Bina Boşaltıldı

Küçükçekmece'de deprem sonrası mühürlenen 9 bina, belediye ekipleri tarafından boşaltıldı. Bina sakinleri ise duruma tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 18:41
Küçükçekmece'de Deprem Sonrası Riskli 9 Bina Boşaltıldı

Küçükçekmece'de Deprem Sonrası İhmaller ve Nedenler

Küçükçekmece'de, deprem sonrasında yapılan riskli yapı ihbarları nedeniyle mühürlenen 9 bina, belediye ekipleri tarafından boşaltıldı.

Boşaltılan Binalar Arasında Önemli Bloklar Var

Belediye ekiplerinin mühürlediği 9 bina arasında, Fatih Mahallesi Aziz Sancar Caddesi'ndeki toplam 96 daireden oluşan 3 blok da yer almaktadır. Bu durum, binalarda oturan sakinler arasında kaygı ve tepki doğurdu.

Bina Sakinlerinden Tepkiler Geldi

Evlerinden tahliye edilen bina sakinleri, yaşadıkları sorunu dile getirdi. Binada yaşayanlardan Ömer Polat, "Depremin ardından evlerimizi terk edip sahile gittik. Ertesi gün döndüğümüzde mühürlendiği için evlerimize giremedik" dedi. Polat, ayrıca yetkililerin kendilerine yer ayarlaması gerektiğini vurguladı.

Bir diğer bina sakini Zeynep Can, "Yapıdaki çatlakların 1999 depreminden kaldığını" ifade ederek, evlerinden çıkmalarına dair belge verilmediğini belirtti. Can, eşinin sağlık durumu nedeniyle çeşitli zorluklar yaşadıklarını aktardı.

Bengisu Gözütok ise, mühürlenen binadaki evlerini iki yıl önce boşalttıklarını ve bu durumun sağlıkları açısından iyi olduğunu düşündüklerini ifade etti.

İhbarların Kontrol Süreci

Edinilen bilgilere göre, Küçükçekmece ilçesinde toplam 570 ihbar alınmış olup, bunlardan 140'ının kontrolü belediye ekiplerince yapılmıştır. Diğer ihbarların kontrolü ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından sağlanacak ve kontrol sonuçlarına göre gerekli işlemler yapılacaktır.

Küçükçekmece'de deprem sonrasında riskli yapı ihbarında bulunulduğu için mühürlenen 9 bina...

Küçükçekmece'de deprem sonrasında riskli yapı ihbarında bulunulduğu için mühürlenen 9 bina, belediye ekiplerince boşaltıldı.

Küçükçekmece'de deprem sonrasında riskli yapı ihbarında bulunulduğu için mühürlenen 9 bina...

Küçükçekmece'de deprem sonrasında riskli yapı ihbarında bulunulduğu için mühürlenen 9 bina, belediye ekiplerince boşaltıldı.

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