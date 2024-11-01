Küçükçekmece'de Eda Nur Gezer'in Ölümü ile İlgili İddianame Hazırlandı

Küçükçekmece'de Su Birikintisine Düşen Eda Nur'un Ölümüne Dair İddianame

Küçükçekmece'de, Menekşe Sahil Parkı'nda meydana gelen olayda, 26 Nisan tarihinde 5 yaşındaki Eda Nur Gezer su birikintisine düşerek hayatını kaybetti. Bu trajik kazanın ardından, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı ve 10 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede Yer Alan Şüpheliler

İddianamede, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman ve diğer yetkililer yer aldı. Eda Nur Gezer, iddianamede 'maktul', annesi Nurcan Gezer ve babası Emrah Boduk ise 'müşteki' sıfatıyla yer aldı.

Taksirle Ölüme Neden Olma İddiası

10 şüpheliye yönelik olarak 'taksirle ölüme neden olma' suçlaması yöneltildi ve her birine 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep edildi. Şüpheliler arasında ayrıca Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama Müdürü Barış Şişman, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Teknik Müdür Yardımcısı Erman Uzun ve diğer bazı isimler de bulunmakta.

Takipsizlik ve Ayrı Soruşturma

İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Teknik Genel Müdür Yardımcısı İsmail Akyol hakkında ise takipsizlik kararı verildi. Ayrıca, 18 yaşından küçük olan bir şüpheli hakkında yürütülen soruşturmanın ayrı bir şekilde sürdüğü belirtildi.