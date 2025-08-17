Küçükçekmece'de Ergin Y'nin bıçaklı saldırısı: 3. kattan atlayarak yaralandı

Söğütlüçeşme Mahallesi'nde yaşanan olayda saldırgan ve aile fertleri yaralandı

Söğütlüçeşme Mahallesi, Fidan Sokak'taki 6 katlı binanın 3. katında yaşayan Ergin Y, henüz bilinmeyen bir nedenle aile içi tartışma sonrasında evdekilere bıçakla saldırdı.

Komşuların müdahalesiyle evde bulunan kız kardeşi kurtarılırken, saldırgan erkek kardeşini kolundan bıçaklayarak yaraladı. Saldırı sırasında annenin korunmak amacıyla kendisini balkona kilitlediği belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, annesini balkondan merdiven aracıyla almak istediği sırada Ergin Y., evin penceresinden atladı.

Park halindeki aracın üzerine düşerek yaralanan şahsa sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde yürütülen incelemede, şahsın psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü bilgisine ulaşıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.