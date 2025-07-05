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Küçükçekmece'de Gecekondudan Otomobile Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Küçükçekmece'de bir gecekonduda çıkan yangın, park halindeki otomobile sıçrayarak itfaiye tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 15:50
Küçükçekmece'de Gecekondudan Otomobile Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Küçükçekmece'de Yangın Paniği

Küçükçekmece'nin Kanarya Mahallesi'nde, Hüdhüd Kuşu Sokak üzerindeki tek katlı bir gecekonduda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede etkisini artırarak park halindeki bir otomobile sıçradı.

Olay Anında Yoğun Müdahale

Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangını control altına alarak söndürdü. Yangının ardından gecekondunun ve otomobilin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Yangın sırasında kolundan hafif yaralanan bir kişi, olay yerindeki ambulans hizmetleri tarafından tedavi edildi. Ancak, durumu hakkında herhangi bir kötü haber alınmadı; yaralı kişi hemen hastaneye sevk edildi.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Hüdhüd Kuşu Sokak'taki tek katlı gecekonduda henüz bilinmeyen...

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Hüdhüd Kuşu Sokak'taki tek katlı gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, park halindeki otomobile sıçradı. Gecekonduda başlayıp otomobile sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Hüdhüd Kuşu Sokak'taki tek katlı gecekonduda henüz bilinmeyen...

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Hüdhüd Kuşu Sokak'taki tek katlı gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, park halindeki otomobile sıçradı. Gecekonduda başlayıp otomobile sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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