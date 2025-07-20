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Küçükçekmece'de İki Katlı Binanın Çatısı Kısmen Çöktü

Küçükçekmece'de bir bina çatısının çökmesi sonucu oluşan hasar, kentsel dönüşüm ihtiyacını bir kez daha gündeme getirdi.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 22:29
Küçükçekmece'de İki Katlı Binanın Çatısı Kısmen Çöktü

Küçükçekmece'de Kartaltepe Mahallesi Göktepe Sokak'ta bulunan iki katlı binanın çatısında kısmi çökme meydana geldi. Olayın hemen ardından düşen beton bloklar, alt kattaki bir balkonuna ve yola düştü.

Beton parçaları, park halindeki bir otomobile ve giriş katında bulunan marketin tentesine zarar verdi. Çökme esnasında markette bulunan müşteriler büyük bir panik yaşarken, Fatih Karabey isimli bir müşteri, "Balkon üzerimize çöktü neredeyse. 3 adımla yırttık. Herhangi bir ses duymadık öncesinde. Bir anda çöktü. Yaralı yok," diye ifade etti.

Olayın büyümesi üzerine, itfaiye, polis ve zabıta ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlemler aldı ve bina tahliye edilerek mühürlendi. Küçükçekmece Belediyesi yetkilileri, binanın yarın yapılacak incelemenin ardından yıkılıp yıkılmayacağına karar vereceklerini belirtti.

Belediye Meclis Üyesi Mehmet Pamuk, "Yıkım kararı verilirse bina yıkılacak. İstanbul'daki binaların büyük çoğunluğu benzer durumda. Bu nedenle kentsel dönüşümün hızlandırılması gerekiyor," dedi.

Küçükçekmece'de 2 katlı binanın çatısında kısmi çökme meydana geldi.

Küçükçekmece'de 2 katlı binanın çatısında kısmi çökme meydana geldi.

Küçükçekmece'de 2 katlı binanın çatısında kısmi çökme meydana geldi.

Küçükçekmece'de 2 katlı binanın çatısında kısmi çökme meydana geldi.

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