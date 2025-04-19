Küçükçekmece'de İş Yerine Silahlı Saldırı: Şüpheliler Kaçtı

Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı Gerçekleşti

Küçükçekmece'de meydana gelen olayda, Mehmet Akif Mahallesi Uzay Sokak'ta bulunan bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Kimlikleri henüz tespit edilemeyen şüpheliler, uzun namlulu silahlar ile iş yerine ateş açtı.

Olayda yaralanan kimsenin olmaması sevindirici bir gelişme olarak kaydedildi. Ancak iş yerinin duvarlarına 13 kurşunun isabet ettiği belirlendi.

Polis ekipleri, yaptığı inceleme sonucunda, şüphelilerin motosikletle gelerek, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden hızla kaçtığını tespit etti. Kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.

Bu arada, saldırının gerçekleştirildiği iş yeriyle aynı binada bulunan bir emlak ofisine, 17 Nisan tarihinde pompalı tüfekle saldırı yapılmıştı. Yetkililer, iki olay arasında bir bağlantı olup olmadığını araştırıyor.

Küçükçekmece'de bir iş yerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.