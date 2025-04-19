DOLAR
37,95 0%
EURO
43,14 0%
ALTIN
4.074,57 0%
BITCOIN
3.236.385,46 -0,1%

Küçükçekmece'de İş Yerine Silahlı Saldırı: Şüpheliler Kaçtı

Küçükçekmece'de bir iş yerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Yaralı yok, polis kaçan şüphelileri arıyor.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 23:32
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 23:32
Küçükçekmece'de İş Yerine Silahlı Saldırı: Şüpheliler Kaçtı

Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı Gerçekleşti

Küçükçekmece'de meydana gelen olayda, Mehmet Akif Mahallesi Uzay Sokak'ta bulunan bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Kimlikleri henüz tespit edilemeyen şüpheliler, uzun namlulu silahlar ile iş yerine ateş açtı.

Olayda yaralanan kimsenin olmaması sevindirici bir gelişme olarak kaydedildi. Ancak iş yerinin duvarlarına 13 kurşunun isabet ettiği belirlendi.

Polis ekipleri, yaptığı inceleme sonucunda, şüphelilerin motosikletle gelerek, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden hızla kaçtığını tespit etti. Kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.

Bu arada, saldırının gerçekleştirildiği iş yeriyle aynı binada bulunan bir emlak ofisine, 17 Nisan tarihinde pompalı tüfekle saldırı yapılmıştı. Yetkililer, iki olay arasında bir bağlantı olup olmadığını araştırıyor.

Küçükçekmece'de bir iş yerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Küçükçekmece'de bir iş yerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

İLGİLİ HABERLER

Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı

Denizli'ye Meclisten Destek: Zirai Don Zararını Telafi Ediyor

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 Yeni Memur Alımı Yapacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Washington'da Trump Yönetimine Karşı Protestolar
2
Sancaktepe'de Otomobilde Bir Kişi Ölü Bulundu
3
CHP'nin Beyoğlu'nda İzinsiz Gösterisinde Arbede Çıktı
4
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
5
Kütahya'da Arazözle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
6
Malatya'da Kömür Yüklü Kamyondaki Yangın Kontrol Altına Alındı
7
İzmir'de Liseler Arası Meclis Simülasyonu Etkinliği Başladı

Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 Yeni Memur Alımı Yapacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 21 Nisan'a Kadar Yüzde 50 Hibe Desteği

Manisa'dan Memurlara Müjde: 47.000 TL Promosyon Ödemesi

Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı

Denizli'ye Meclisten Destek: Zirai Don Zararını Telafi Ediyor

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!