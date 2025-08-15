DOLAR
Küçükçekmece'de Kahvehaneye Patlayıcı Atan 4 Şüpheli Yakalandı

Küçükçekmece'de kahvehaneye patlayıcı madde attıkları iddiasıyla G.A'nın yaralanmasına neden oldukları ileri sürülen 14-16 yaşlarındaki 4 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 22:49
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 22:49
Olay Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde gerçekleşti

Küçükçekmece'de bir kahvehaneye atılan şişe sonucu bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, dün Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki kahvehaneye içinde maytap, alüminyum folyo ve tuz ruhu bulunan bir şişe atıldı ve olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için polis operasyon başlattı.

Olayda kahvehanede bulunan G.A yaralanırken, saldırıyla bağlantılı olduğu öne sürülen şüpheliler Y.D (14), Ö.K (16), Ö.B (15) ve M.E.P (15) polis ekipleri tarafından yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor ve polis soruşturması devam ediyor.

