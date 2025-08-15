Küçükçekmece'de Kahvehaneye Patlayıcı Atan 4 Şüpheli Yakalandı

Küçükçekmece'de kahvehaneye patlayıcı atıldığı iddiası: 4 şüpheli yakalandı

Olay Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde gerçekleşti

Küçükçekmece'de bir kahvehaneye atılan şişe sonucu bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, dün Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki kahvehaneye içinde maytap, alüminyum folyo ve tuz ruhu bulunan bir şişe atıldı ve olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için polis operasyon başlattı.

Olayda kahvehanede bulunan G.A yaralanırken, saldırıyla bağlantılı olduğu öne sürülen şüpheliler Y.D (14), Ö.K (16), Ö.B (15) ve M.E.P (15) polis ekipleri tarafından yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor ve polis soruşturması devam ediyor.