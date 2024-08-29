Küçükçekmece'de Metrobüs Kazası: Yaralı Sayısı 50'ye Yükseldi

Küçükçekmece Metrobüs Kazası

İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında yaralananların sayısının 50'ye çıktığını açıkladı. Olayda hayatını kaybeden bir kişi olduğu ve 2 kişinin ağır yaralı olduğu bildiriliyor.

Yaralıların Durumu

Valilikten yapılan açıklamada, "Yaralıların, hastanelerdeki tedavi süreçleri devam etmekte olup, tedavisi tamamlanan 7 kişi taburcu edilmiştir," denildi.

İETT'den Açıklama

İETT, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, "Bu sabah 08.38'de gerçekleşen trafik kazasında hayatını kaybeden yolcumuza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılarla ilgili olarak kurumumuz ve İBB'nin ilgili birimleri durumu yakından takip etmektedir. Kazayla ilgili idari ve teknik soruşturma da titizlikle yürütülmektedir," ifadelerine yer verdi.

Metrobüs yolunda meydana gelen bu üzücü olay, hem seyahat edenleri hem de İstanbul halkını derinden etkiledi. Yetkililer, yaralıların sağlık durumlarını takip etmekte ve kazanın sebebine dair araştırmalar sürdürülmektedir.