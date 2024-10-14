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Küçükçekmece'de Metrobüste Yangın Paniği

Küçükçekmece'de dumanlar çıkan metrobüse güvenlik görevlileri müdahale ederek yangını söndürdü.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 15:43
Küçükçekmece'de Metrobüste Yangın Paniği

Küçükçekmece'deki Metrobüs Yangını Kontrol Altına Alındı

Küçükçekmece'de meydana gelen olayda, Sefaköy Metrobüs Durağı'ndaki bir metrobüsün motor kısmında duman yükselmeye başladı. Yolcular, durumu hemen güvenlik görevlilerine bildirdi.

Güvenlik Görevlileri Hızla Müdahale Etti

Duraktaki güvenlik ekipleri, durumun ciddiyetini fark ederek yangın tüpleri ile hızlı bir şekilde müdahale etti. Neyse ki, motor kısmındaki hafif çaplı yangın alev almadan söndürüldü.

Metrobüs Kurtarıcı Araçla Çekildi

Yangın sonrası metrobüs, duraktaki kurtarıcı araç ile yoldan kaldırıldı. Bu arada, metrobüsten yükselen duman, D-100 kara yolu Sefaköy mevkisine yayılarak sürücülere zorluk çıkardı.

Olay Anı Görüntülendi

Güvenlik görevlilerinin müdahale anı, çevredeki bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yangının çıkması, yolcular arasında kısa süreli bir panik oluşturdu ancak hızlı müdahale sayesinde durum kontrol altına alındı.

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