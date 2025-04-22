Küçükçekmece'de Motosiklet Tamircisine Silahlı Saldırı

Küçükçekmece'de kimliği belirsiz şahıslar tarafından bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleşti. Olay, Sultanmurat Mahallesi Emsal Sokak'taki motosiklet tamirhanesinde meydana geldi.

İki motosikletli şüpheli, iş yerine yaklaştıktan sonra silahla 4 el ateş açarak kaçtı. Olayda yaralanan olmamasına rağmen, iş yerinin yanı sıra sokakta park halinde bulunan bir araca mermiler isabet etti.

Olayın hemen ardından, durum yetkililere bildirildi ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerinde detaylı inceleme yapan ekipler, saldırganların yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Ateş açılan iş yeri sahibi Zekeriya Karakılıç, saldırı esnasında iş yerindeyken 4 el silah sesi duyduklarını aktardı: "Silah seslerini duyunca kendimizi yere attık. Dışarı çıktığımızda her taraf barut kokuyordu. Yandaki motosiklet tamircisinin kurşunlandığını gördük. Saldırganları göremedik. Sadece plakasız beyaz bir motosiklet olduğu ifade edildi." dedi.

Küçükçekmece'de kimliği belirsiz şüphelilerce iş yerine silahla ateş açıldı. Saldırıda yaralanan olmazken, iş yeri ile sokakta park halinde bulunan bir otomobile mermi isabet etti.

Küçükçekmece'de kimliği belirsiz şüphelilerce iş yerine silahla ateş açıldı. Saldırıda yaralanan olmazken, iş yeri ile sokakta park halinde bulunan bir otomobile mermi isabet etti.