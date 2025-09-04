Küçükçekmece'de Polis Denetiminden Kaçan Şüpheliler Yakalandı

Küçükçekmece'de yapılan uygulama sırasında, polisin "dur" ihtarına uymayan bir otomobilin sürücüsü ile yanındaki kişi gözaltına alındı.

Olayın Detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahariye Caddesi üzerinde yürüttükleri denetim sırasında aracı durdurmak istedi. Sürücünün ihtara uymayarak hızla kaçmasıyla kovalamaca başladı.

Kovalamaca sırasında araçtan inen bir yolcu yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, kısa sürede her iki şüpheliyi de yakaladı.

Yapılan incelemede yaya olarak kaçan A.U.'nun 20 farklı suçtan arandığı tespit edildi.

Otomobilin sürücüsü G.A. hakkında adli işlem başlatılırken, kendisine idari para cezası kesildi ve araç trafikten men edildi.