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Küçükçekmece'de Pompalı Tüfekle İş Yerine Saldırı: Şüpheli Kaçtı

Küçükçekmece'de bir emlak ofisine pompalı tüfekle ateş eden şüpheli, miras sorunları nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 20:43
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 20:43
Küçükçekmece'de Pompalı Tüfekle İş Yerine Saldırı: Şüpheli Kaçtı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, Mehmet Akif Mahallesi Uzay Sokak'ta, bir emlak ofisine pompalı tüfekle ateş açan zanlı kaçtı. Saldırganın, oturduğu binanın zemin katındaki iş yerini hedef aldığı belirtildi.

Saldırı sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, olay yerine sevk edilen polis ekipleri durumu incelemeye aldı. Yapılan detaylı araştırmalarda, saldırıyı gerçekleştiren kişinin, iş yerinin bulunduğu binada yaşayan S.Ç. (50) olduğu tespit edildi.

Yetkililer, şüpheli S.Ç. ile iş yerinin mülk sahibi olan kardeşi arasında, miras meselesi nedeniyle bir husumet bulunduğunu ve saldırının bu sebepten kaynaklanmış olabileceğini ifade etti.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı.

İstanbul Küçükçekmece'de oturduğu binanın zemin katındaki iş yerine pompalı tüfekle ateş açan...

İstanbul Küçükçekmece'de oturduğu binanın zemin katındaki iş yerine pompalı tüfekle ateş açan zanlı kaçtı.

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