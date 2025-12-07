Küçükçekmece'de Sağanak Sonrası Minibüs Çukura Düştü

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde sağanak sonrası yol çöktü; A/35 nolu minibüs çukura düştü, Küçükçekmece Belediyesi ekipleri araç ve yolu kurtardı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 21:43
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 21:43
Küçükçekmece'de Sağanak Sonrası Minibüs Çukura Düştü

Küçükçekmece'de sağanak sonrası minibüs çukura düştü

Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen yol çökmesi, sağanak yağışın etkisiyle trafikte aksamalara yol açtı. Seyir halinde olan minibüsün tekeri oluşan çukura takıldı; araç belediye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olayın Detayları

Olay, öğle saatlerinde Küçükçekmece Atatürk Mahallesi 324. sokak üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, şiddetli yağış sonucu sokakta ufak çaplı çökme meydana geldi. Seyir halindeki A/35 nolu minibüsün sol arka tekeri çöken zemindeki çukura takıldı ve sürücünün müdahalesine rağmen araç hareket edemedi.

Belediye Müdahalesi ve Trafik Düzenlemesi

Olay üzerine yol, güvenlik amacıyla trafikte kapatıldı. Küçükçekmece Belediyesi ekipleri bölgeye gelerek kepçe yardımıyla minibüsü çukurdan çıkardı. Ekipler, çukuru doldurarak yol güvenliğini sağladı ve çalışmaların tamamlanmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Olayda herhangi bir yaralanma veya başka bir hasar bildirilmedi.

