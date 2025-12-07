Küçükçekmece'de Sağanak Sonrası Yolda Çökme: 2 Araç Çukura Düştü

Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi'nde İSKİ'nin kapattığı yolda sağanak sonrası çökme meydana geldi; iki araç ve bazı yayalar çukura düştü, araçlar iş makinesiyle çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 20:21
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 20:21
Küçükçekmece'de Sağanak Sonrası Yolda Çökme: 2 Araç Çukura Düştü

Küçükçekmece'de sağanak sonrası yolda çökme: 2 araç çukura düştü

Kemalpaşa Mahallesi 3. Can Sokak'ta İSKİ çalışmasının üzerine gelen yağış sonrası zemin çöktü

Olay, saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi 3. Can Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İSKİ ekiplerinin daha önce çalışma yapıp kapattığı sokakta bugün etkili olan sağanak yağış sonucunda zemin çöktü.

Çökme sonrası sokaktan geçen iki araç çukura düşerken, araçlar bölgeye sevk edilen iş makinesiyle çıkarıldı. Gün içinde yolda yürüyen bazı yayalar da çukura düşerek kısa süreli panik yaşadı.

Sokağa giren araçlar geçmekte zorlanırken, yürüyen vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Esnaftan tepki: 'İSKİ burayı 15 gün önce kazdı'

Konuyla ilgili konuşan esnaf Salim Demirkol, 'Saat 15.00 sıralarında burası çöktü ve 2 tane araç içine girdi. Burada esnaf olarak biz yardımcı olduk. İnsanlar, camiden çıkan yaşlı amcalar buraya düştü. Onları biz kurtarmaya çalıştık. Esnaf olarak burada çok mağduruz. İSKİ burayı 15 gün önce kazdı. Üzerini kapattı ve o şekilde bıraktı. Burada lağım kokusu var. Tıkanma yapıyor. Araçlar geçerken çok zorlanıyor. İnsanlar karşıdan karşıya geçemiyor' ifadelerini kullandı.

KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİNDE İSKİ’NİN ÇALIŞMA YAPIP KAPATTIĞI YOLDA SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİSİYLE ÇÖKME...

KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİNDE İSKİ’NİN ÇALIŞMA YAPIP KAPATTIĞI YOLDA SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİSİYLE ÇÖKME OLUŞTU. SOKAKTAKİ İKİ ARAÇ ÇUKURA DÜŞERKEN ARAÇLAR İŞ MAKİNESİ TARAFINDAN ÇIKARILDI.

KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİNDE İSKİ’NİN ÇALIŞMA YAPIP KAPATTIĞI YOLDA SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİSİYLE ÇÖKME...

İLGİLİ HABERLER

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nam Nam ve Yuvarlak Çayı'nın Taşkını Köyceğiz Gölü'nü Yükseltti
2
Bingöl'de Trafik Kazası: Tugay Kavşağı'nda 6 Yaralı
3
Simge Kodalak Cinayeti: Mahkeme ATK Raporunu Bekliyor
4
S. Ahmet Arvasi Kronolojisi’nin 2. Baskısı Post Yayınları’ndan
5
Burdur'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
6
Bilecik’te Okul Sporları Kros İl Seçmeleri Tamamlandı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi