Küçükçekmece'de sağanak sonrası yolda çökme: 2 araç çukura düştü

Kemalpaşa Mahallesi 3. Can Sokak'ta İSKİ çalışmasının üzerine gelen yağış sonrası zemin çöktü

Olay, saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi 3. Can Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İSKİ ekiplerinin daha önce çalışma yapıp kapattığı sokakta bugün etkili olan sağanak yağış sonucunda zemin çöktü.

Çökme sonrası sokaktan geçen iki araç çukura düşerken, araçlar bölgeye sevk edilen iş makinesiyle çıkarıldı. Gün içinde yolda yürüyen bazı yayalar da çukura düşerek kısa süreli panik yaşadı.

Sokağa giren araçlar geçmekte zorlanırken, yürüyen vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Esnaftan tepki: 'İSKİ burayı 15 gün önce kazdı'

Konuyla ilgili konuşan esnaf Salim Demirkol, 'Saat 15.00 sıralarında burası çöktü ve 2 tane araç içine girdi. Burada esnaf olarak biz yardımcı olduk. İnsanlar, camiden çıkan yaşlı amcalar buraya düştü. Onları biz kurtarmaya çalıştık. Esnaf olarak burada çok mağduruz. İSKİ burayı 15 gün önce kazdı. Üzerini kapattı ve o şekilde bıraktı. Burada lağım kokusu var. Tıkanma yapıyor. Araçlar geçerken çok zorlanıyor. İnsanlar karşıdan karşıya geçemiyor' ifadelerini kullandı.

