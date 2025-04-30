Küçükçekmece'de Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Küçükçekmece'de Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı
Küçükçekmece'de D-100 Karayolu'nda meydana gelen kazada, Yusuf Akbal isimli sürücü, 34 HS 0187 plakalı otomobiliyle Avcılar istikametinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Refüje Çarpan Araç Takla Attı
Sefaköy metrobüs üst geçidi altında sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarparak takla attı. Kaza sonucunda Akbal yaralanırken, olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Alkol Tespiti ve Trafik Durumu
Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Yusuf Akbal'ın, alkollü olduğu tespit edildi. Kazanın ardından oluşan yoğun trafik, otomobilin kaldırılmasıyla normale döndü.
Küçükçekmece'de kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Küçükçekmece'de kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.