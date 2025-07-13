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Küçükçekmece'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Küçükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olayda bir otomobil, kaldırıma çarparak servis minibüsüne çarptı.

Yayın Tarihi: 13.07.2025 20:42
Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 20:42
Küçükçekmece'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Küçükçekmece'de trafik kazası meydana geldi ve bu kazada 4 kişi yaralandı. Atakent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda yaşanan kaza, henüz belirlenemeyen bir sebeple 34 DUG 926 plakalı otomobilin kaldırıma çarpması sonucunda gerçekleşti. Savrulan otomobil, önünde ilerleyen bir servis minibüsüne çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan biri kadın toplam dört kişi hafif yaralandı. Olayın hemen ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin bazı parçalarının yola savrulduğu gözlemlendi. Kaza nedeniyle meydana gelen trafik yoğunluğu, otomobilin kaldırılmasıyla birlikte normale döndü.

Olayın görgü tanığı Bekir Alkan, gazetecilere verdiği demeçte, otomobilin süratli olduğunu vurgulayarak, "Süratli bir şekilde gelen otomobil kaldırıma vurduktan sonra geri geri savrulup önündeki servis aracına çarptı. Otomobilde biri kadın 4 kişi vardı, şoktaydılar." şeklinde konuştu.

Küçükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

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