Küçükçekmece Metrobüs Kazasında Şüphelilere Hapis İddianamesi

Küçükçekmece Metrobüs Kazasının Detayları

Küçükçekmece'deki metrobüs kazasına ilişkin hazırlanan iddianamede, kazanın nedenleri ve şüphelilerin kusurları ayrıntılı olarak ortaya kondu. 29 Ağustos tarihinde yaşanan kazada, bir kişi hayatını kaybetmiş, 51 kişi yaralanmıştı. İddianame, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandı.

Yol Yapım Çalışmaları Sırasında Kazanın Meydana Gelmesi

İddianamede, olay günü Yenibosna ile İBB Sosyal Tesisleri Metrobüs Durağı arasında yol yapım çalışmaları yapıldığı belirtildi. 34 TR 6183 plakalı metrobüsün sürücüsü Düzgün Murat Çetin'in, geçici trafik düzenlemesine dikkat etmediği ve kazadan önce park halindeki 34 DFL 305 plakalı araca çarpmamak için manevra yaptığı ifade edildi. Ancak bu durum, başka bir metrobüse çarpmasına sebep oldu.

Bilirkişi Raporu ve Kusurlar

Bilirkişi raporuna göre, Çetin'in hızlı ve dikkatsiz bir şekilde ilerlediği, metrobüs yolu üzerinde gereken özeni göstermediği vurgulandı. Karayolları Trafik Kanunu’na aykırı hareket ederek, gerekli hız limitlerine uymadığından asli kusurlu olduğu belirlendi. Ön yolcu koltuğundaki İETT sahası amiri olan şüpheli Şafak Yıldız ve diğer şüphelilerin de kusurları olduğu kaydedildi.

İnşaat Firmasının Sorumluluğu

İnşaat firmasının şantiye şefi Muhammet Sertaç Kazıcı ve proje müdürü Niyazi Baştürk'ün, gerekli güvenlik tedbirlerini almadığı ve trafik işaretlemesini yeterince yapmadığı belirtildi. Ayrıca, İBB'deki denetim amiri Hüseyin Pazarlı'nın da yeterli denetimi gerçekleştirmediği ifade edildi.

Kazanın Sonucu ve Maktulün Durumu

Metrobüste bulunan yolcu Ferhat Uçar, genel beden travması sonucunda hayatını kaybetti. Otopsi raporuna göre, Uçar’ın ölümü iç kanama ve organ yaralanmalarına dayanmaktadır. İddianamede, maktulün avukatı tarafından kazanın oluşumunda sorumluluğu bulunmayan şahıslar hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Beş şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edildiği bu iddianame, metrobüs kazalarının önlenmesi adına önemli bir yeşil ışık niteliği taşımaktadır.