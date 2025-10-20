Küçükçekmece Yarımburgaz'da halı yıkama atölyesinde yangın söndürüldü

Yayın Tarihi: 20.10.2025 03:08
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 03:08
Yarımburgaz Mahallesi'nde çıkan yangına itfaiye müdahalesi

Küçükçekmece'de bir halı yıkama atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay, Yarımburgaz Mahallesi'ndeki atölyede meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında atölyenin yakınında bulunan bir trafo alev aldı ve elektrik kablolarında patlamalar yaşandı.

Söndürme çalışmalarının ardından olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, yangın ve kablolardaki patlama anları drone ile görüntülendi.

