Kudret Fikirli: Sayıların Ötesinde Hayatın İçinde Kitabı Tanıtıldı

Kudret Fikirli: Sayıların Ötesinde Hayatın İçinde

Türkiye'nin önde gelen yeminli mali müşavirlerinden olan Kudret Fikirli'nin hayat hikayesini kaleme alan Kudret Fikirli: Sayıların Ötesinde Hayatın İçinde adlı eser

İstanbul Ticaret Odası Cemile Sultan Korusu'nda gerçekleştirilen tanıtım etkinliği, Fikirli'nin ailesi, dostları ve sevenlerinin katılımıyla önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Babadan Kızı Şerife'ye: Hayat Hikayesi Bir Miras

Tanıtımda bir konuşma gerçekleştiren Kudret Fikirli, eserin fikir babasının kızı olduğunu vurgulayarak, "Doğduğum köyün kuruluşundan bugüne hatırlayabildiğim kadarıyla hayatımı özetlemeye çalıştım," ifadelerini kullandı.

Kitapta, Anadolu'daki bir çocuğun hayatta nasıl başarıya ulaşabileceğine dair etkileyici bir hikaye sunulmakta. Fikirli, ilkokul döneminde yaşadığı anıları paylaşarak, "Yerli Malı Haftası'nda annemin yaptığı patates salatasını hatırlıyorum. O dönemde yaşadıklarımız, nereden geldiğimizi unutturmamalı, yıllar geçtikçe öğrencilere sahip çıkmak da borcumuz olmalı," dedi.

Eserin Değeri ve Paylaşılan Tecrübeler

Kudret Fikirli, kendisi hakkında yazılan bu eserin ortaya çıkmasında emeği geçenlere teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Kızı Şerife Fikirli ise, babasına ait hayat hikayesinin kitabını her zaman hayal ettiğini ifade ederek, "Bu kitap babamızın 70 yıllık birikimini barındırıyor. Bizler için büyük bir değer taşıyor," şeklinde konuştu.

Proje danışmanı Prof. Dr. Selçuk Hünerli, biyografik eserlerin edebiyat tarihinin önemli unsurlarından biri olduğuna dikkat çekerek, "Yaşam öyküleri ülkemizde pek fazla değer görmemiş bir alan. Kudret Bey'in emekleri ise gerçekten takdire şayan," dedi.

Tanıtım etkinliğinde, avukat Süleyman Temel, Konyalılar Derneği Başkanı Bahri Özdinç, Ötüken Yayınları Kurucusu Ahmet İyioldu, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna ve eski Çumra Belediye Başkanı Zeki Türker gibi önemli isimler de konuşmalar yaptı.

Gazeteci-yazar Ahmet Dur tarafından kaleme alınan eserin editörlüğünü Rümeysa Oğuz üstlendi.