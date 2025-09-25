Kudüs'te Baskın: Kalandiya'da 18 Yaşındaki Filistinli Yaralandı

Kalandiya'da güvenlik operasyonu

İsrail ordusunun, işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalandiya Mülteci Kampına düzenlediği baskında bir genç yaralandı. Olay, bölgedeki gerilim ve güvenlik uygulamalarının yeniden gündeme gelmesine yol açtı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Kefr Akab kasabası ile Kalandiya Mülteci Kampı'na eş zamanlı baskınlar düzenledi ve sivillerin evlerine rastgele, yoğun şekilde ateş açtı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Kalandiya'ya yönelik baskın sırasında 18 yaşındaki bir çocuğu ayağından gerçek mermiyle yaraladığı duyuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşandığı bildiriliyor.