Kudüs'te Baskın: Kalandiya'da 18 Yaşındaki Filistinli Yaralandı

İsrail askerlerinin Kalandiya Mülteci Kampı baskınında, 18 yaşındaki bir Filistinli ayağından gerçek mermiyle yaralandı; bölgedeki operasyonlar 7 Ekim 2023'ten bu yana arttı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 23:52
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 23:52
Kudüs'te Baskın: Kalandiya'da 18 Yaşındaki Filistinli Yaralandı

Kudüs'te Baskın: Kalandiya'da 18 Yaşındaki Filistinli Yaralandı

Kalandiya'da güvenlik operasyonu

İsrail ordusunun, işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalandiya Mülteci Kampına düzenlediği baskında bir genç yaralandı. Olay, bölgedeki gerilim ve güvenlik uygulamalarının yeniden gündeme gelmesine yol açtı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Kefr Akab kasabası ile Kalandiya Mülteci Kampı'na eş zamanlı baskınlar düzenledi ve sivillerin evlerine rastgele, yoğun şekilde ateş açtı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Kalandiya'ya yönelik baskın sırasında 18 yaşındaki bir çocuğu ayağından gerçek mermiyle yaraladığı duyuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşandığı bildiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Panelvanın Çarptığı Elektrikli Bisiklet Sürücüsü 10 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
2
Gündem Özeti — 26 Eylül 2025: TBMM, Sempozyum ve BM 80. Genel Kurulu
3
Ankara'da 'Türkmenistan-Türkiye İlişkilerinde Enerji ve Ekonomi Vizyonu' Paneli
4
Trump: İsrail'in Batı Şeria'yı İlhak Etmesine İzin Vermeyeceğim
5
Erdoğan New York'ta: BM 80. Genel Kurulu, Gazze Vurgusu ve Yoğun Diplomasi Trafiği
6
Elazığ'da Sopalı Kavga: 3 Kişi Yaralandı
7
Trump: Netanyahu ile görüştüm — Batı Şeria ilhakına izin vermeyeceğim

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim