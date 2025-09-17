Kudüs'te Süleyman Goşe'nin "İbrahim" Kitap Tanıtımı: Pargalı İbrahim Paşa Anlatıldı

Kudüs'te Süleyman Goşe'nin "İbrahim" kitabı tanıtıldı

Kudüs Kızılayı Genel Direktörü Süleyman Goşe'nin Osmanlı'nın önemli devlet adamlarından Pargalı İbrahim Paşa'yı konu alan "İbrahim" isimli kitabı Kudüs'te düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Tanıtım, Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmaları ve katılımcılar

Programın açılış konuşmalarını yapan Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Berk Cem Tatar ile Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdür Vekili Hasan Seyda Ataizi, etkinlikte tarihi bir figürün ele alınmasının önemine vurgu yaptı.

Atallah Hanna'dan açıklama

Programa katılarak kısa bir konuşma yapan Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin Sebastia Başpiskoposu Atallah Hanna, "Şanlı tarihimizden bahsetmek ve bu kutsal topraklardaki köklü varoluşumuzu anlatmak bizim için her zaman önemlidir. Bu yüzden, Arap literatürüne kazandırdığı eserler için Dr. Süleyman Goşe'ye teşekkür ediyorum. Umarım bu eser başka dillere de çevrilir." ifadelerini kullandı.

Yazarın değerlendirmesi

"İbrahim" kitabının yazarı Goşe, Pargalı İbrahim Paşa hakkında araştırma yapmak için birçok kez İstanbul'a gittiğini belirterek, "Tarihin bize yaptığı haksızlık gibi haksızlığa uğramış bir kişiliği aydınlatmaya çalışmak için bir araya geldik." dedi. Goşe, Paşa'nın Osmanlı'nın en önemli devlet adamlarından biri olduğunu ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde hızlı yükseldiğini vurguladı.

Yazar, İbrahim Paşa'nın sadrazamlığa kadar yükselmesine rağmen idam edildiğini hatırlatarak, idama ilişkin çeşitli iddiaları ve değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştı.

Etkinliğin sona ermesi

Tanıtım programı, Goşe'nin okurları için düzenlediği imza töreni ve verilen ikramların ardından sona erdi.

