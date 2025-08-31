DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.481.300,61 -0,38%

Kudüs Valiliği: İsrail, Mescid-i Aksa Altında Kazılarla İslami Eserleri Tahrip Ediyor

Kudüs Valiliği, İsrail'in Mescid-i Aksa altında yasadışı kazılar yaparak Emevi dönemine ait İslami eserleri hedef aldığını ve uluslararası müdahale çağrısı yaptığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 21:20
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 21:20
Kudüs Valiliği: İsrail, Mescid-i Aksa Altında Kazılarla İslami Eserleri Tahrip Ediyor

Kudüs Valiliği: İsrail, Mescid-i Aksa Altında Kazılarla İslami Eserleri Tahrip Ediyor

Kudüs Valiliği, İsrail’in Mescid-i Aksa’nın altında yürüttüğü kazıların İslami arkeolojik eserleri tahrip ettiğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, ortaya çıkan görüntülerin "İsrail işgal güçlerinin Mescid-i Aksa'nın altında yaptığı yasadışı kazı ve yıkımı ortaya çıkarmıştır" ifadeleriyle değerlendirildi.

Açıklamada, İsrail tarafından yürütülen kazılarda Emevi dönemi (661-750) eserlerinin "kasıtlı olarak hedef alındığı" ileri sürüldü ve bölgenin Müslümanlara ait olduğunun kanıtlandığı vurgulandı. Valilik, İsrailli yetkililerin Mescid-i Aksa'nın tarihî kimliğini yok etmeye ve iddia edilen tapınak için gerçekleri çarpıtmaya çalıştığını belirtti.

Metinde, Mescid-i Aksa’nın "tarihiyle ve eserleriyle İslam aleminin kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğu" ve bunun "silinmesinin veya tahrif edilmesinin mümkün olmadığı" kaydedildi. Kazıların "uluslararası denetim olmadan yapıldığı" ve Mescid-i Aksa'nın tarihî temellerinin riske atıldığı uyarısına yer verildi. Valilik, tarihi eserlerin yok edilme riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Kudüs Valiliği, uluslararası toplum, UNESCO ve Birleşmiş Milletler'e "ihlallerin durdurulması ve İsrail'in suçlarından sorumlu tutulması için derhal müdahale edilmesi" çağrısında bulundu.

Mescid-i Aksa'ya Yönelik İhlallerde Artış

Açıklamada ayrıca, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımın ikinci yılına yaklaşmasıyla birlikte, fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarının son dönemde arttığı belirtildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyonda kritik görevlere gelen aşırı sağcı bakanların, Mescid-i Aksa'da "Yahudilerin ibadet etmesi ve Mescid-i Aksa'nın yerine bir Yahudi tapınağı inşa edilmesi gerektiğini" açıkça savundukları ifade edildi. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, Mescid-i Aksa'nın yerine "tapınak inşa edilmesini arzu ettiğini, bütçesini kendisinin karşılayacağını" söylediği hatırlatıldı.

Ayrıca, Yahudi Gücü'nden aşırı sağcı milletvekili Zvi Sukkot'un Aksa'da İsrail bayrağı açarak dolaştığı görüntüleri paylaştığı ve "Mescid-i Aksa bizim elimizde." ifadesini kullandığı aktarıldı.

İLGİLİ HABERLER

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tirebolu'da Lokantada Silahlı Kavga: 2 Kişi Yaralandı
2
Serik'te Köprüçay Irmağı'nda 25 Yaşındaki Genç Boğuldu
3
Kudüs Valiliği: İsrail, Mescid-i Aksa Altında Kazılarla İslami Eserleri Tahrip Ediyor
4
Yavuz Ağıralioğlu Rize'de: Ardeşen Kongresi ve İlçe Açılışları
5
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan Şanlıurfa'da "Dünya Barış Günü" Mitinginde
6
Alanya'da Bıçaklı Kavga: Konaklı'da 1 Kişi Hayatını Kaybetti

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta