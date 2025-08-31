Kudüs Valiliği: İsrail, Mescid-i Aksa Altında Kazılarla İslami Eserleri Tahrip Ediyor

Kudüs Valiliği, İsrail’in Mescid-i Aksa’nın altında yürüttüğü kazıların İslami arkeolojik eserleri tahrip ettiğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, ortaya çıkan görüntülerin "İsrail işgal güçlerinin Mescid-i Aksa'nın altında yaptığı yasadışı kazı ve yıkımı ortaya çıkarmıştır" ifadeleriyle değerlendirildi.

Açıklamada, İsrail tarafından yürütülen kazılarda Emevi dönemi (661-750) eserlerinin "kasıtlı olarak hedef alındığı" ileri sürüldü ve bölgenin Müslümanlara ait olduğunun kanıtlandığı vurgulandı. Valilik, İsrailli yetkililerin Mescid-i Aksa'nın tarihî kimliğini yok etmeye ve iddia edilen tapınak için gerçekleri çarpıtmaya çalıştığını belirtti.

Metinde, Mescid-i Aksa’nın "tarihiyle ve eserleriyle İslam aleminin kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğu" ve bunun "silinmesinin veya tahrif edilmesinin mümkün olmadığı" kaydedildi. Kazıların "uluslararası denetim olmadan yapıldığı" ve Mescid-i Aksa'nın tarihî temellerinin riske atıldığı uyarısına yer verildi. Valilik, tarihi eserlerin yok edilme riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Kudüs Valiliği, uluslararası toplum, UNESCO ve Birleşmiş Milletler'e "ihlallerin durdurulması ve İsrail'in suçlarından sorumlu tutulması için derhal müdahale edilmesi" çağrısında bulundu.

Mescid-i Aksa'ya Yönelik İhlallerde Artış

Açıklamada ayrıca, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımın ikinci yılına yaklaşmasıyla birlikte, fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarının son dönemde arttığı belirtildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyonda kritik görevlere gelen aşırı sağcı bakanların, Mescid-i Aksa'da "Yahudilerin ibadet etmesi ve Mescid-i Aksa'nın yerine bir Yahudi tapınağı inşa edilmesi gerektiğini" açıkça savundukları ifade edildi. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, Mescid-i Aksa'nın yerine "tapınak inşa edilmesini arzu ettiğini, bütçesini kendisinin karşılayacağını" söylediği hatırlatıldı.

Ayrıca, Yahudi Gücü'nden aşırı sağcı milletvekili Zvi Sukkot'un Aksa'da İsrail bayrağı açarak dolaştığı görüntüleri paylaştığı ve "Mescid-i Aksa bizim elimizde." ifadesini kullandığı aktarıldı.