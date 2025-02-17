Kula Belediye Başkanı Dönmez'in Yargı Süreci Devam Ediyor

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez hakkında devam eden yargılamada, görevden uzaklaştırma ve darp iddiaları ele alındı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 12:24
Kula Belediye Başkanı Dönmez'in Yargı Süreci Devam Ediyor

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in Yargılanmasına Devam Edildi

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez hakkında, makam odasında iki kişinin darbedilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında açılan dava sürüyor. Salihli Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen ikinci duruşmada, Dönmez ile birlikte toplamda 8 sanık tutuksuz olarak yargılanıyor.

Dava Sürecinde Yapılan İtirazlar

Duruşmada, müşteki sanıklardan biri olan M.U.'nun avukatı Ömer Telçeken, müvekkilinin darbe izleriyle ilgili hastanede çekilmiş fotoğrafları mahkemeye sundu. Telçeken, iddianamede geçen ve deliller arasında yer almayan bir sopa nedeniyle oluştuğunu belirttiği darp izlerinin tespit edilmesini talep etti.

Ayrıca, belediyedeki güvenlik kameralarına ilişkin bilgilerin eksikliği ve Ö.A. adlı personelin kameraların kapatılması ile ilgili çelişkili ifadeleri hakkında da mahkemeye bilgi verdi. Telçeken, Ö.A.'nın cep telefonuna ait HTS kayıtlarının incelenmesini istedi.

Delil Karartma İddiası

Dönmez'in makam odasında oluşan kan izlerine sahip halının, olay günü belediye personeli tarafından taşındığını iddia eden Telçeken, bu işleme dair tanıkların dinlenmesini talep etti. Dönmez ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilen görevden uzaklaştırma kararına karşı Manisa İdare Mahkemesi'ne başvurduğunu belirterek, kararın yürütmesini durdurduğunu ifade etti.

Mahkeme Kararları ve İddialar

Bununla birlikte, Dönmez’in yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması talebi mahkeme tarafından reddedildi. Dönmez'in avukatlarından Ufuk Mansuroğlu, müvekkilinin aleyhine olan taleplerin mahkeme sürecini uzatmaya yönelik olduğunu savundu.

Mahkeme, halıların çıkarılması ve tanıkların dinlenilmesi talebini kabul ederken, duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Olayın Arka Planı

Olay, 27 Haziran tarihinde meydana geldi. M.U. ve H.D., mesai saatinin sonunda Kula Belediyesine giderek, burada Dönmez’in makam odasında darbedildiklerini iddia etti. Soruşturma sonucunda, Dönmez ve iki belediye personeli tutuklanmıştı. Kula Belediyesi'ndeki görevinden uzaklaştırılan Dönmez’in yerine ise Semra Gündüz geçici olarak başkan vekili seçilmişti.

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Dönmez hakkında çeşitli suçlamalar yer almakta. Ayrıca, M.U. ve H.D. hakkında da iddialarda bulunulmuştur.

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