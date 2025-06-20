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Kula'daki Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 16:41
Kula'daki Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Manisa'nın Kula İlçesinde Orman Yangını

Manisa'nın Kula ilçesinde, Kalınharman Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütüyor.

Yangınla Mücadele İçin Gönderilen Ekipler

İhbarın ardından hemen harekete geçen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, bölgeye 3 uçak, 5 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 3 dozer gönderdi. Yangın söndürme ekiplerinin çabaları devam ederken, bölgedeki durum anlık olarak değerlendirilmeye alındı.

Yangının yayılmaması için tüm güçler seferber edilirken, yangın kontrol altına alınana kadar çalışmalar sürecek.

Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

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