Kuleli Yerleşkesi'nde Dil Eğitimi: Harbiyeli Olmanın Anahtarı

Kuleli'de Harbiyeli Olmanın Yolu: Dil Eğitimi

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde 2022 yılında kurulan Yabancı Diller Yüksekokulu, tarihi Kuleli Yerleşkesi'nde Harp Okuluna hazırlanan 1490 askeri öğrenciye yoğun dil eğitimleri sunuyor. Bu öğrenciler, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'ne subay olarak katılmak amacıyla haftada 26 saat teorik ve pratik eğitim alıyorlar.

Çeşitli Dillerde Eğitim Fırsatları

Kuleli Yerleşkesi'nde sunulan eğitimler, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Farsça, Rusça ve Yunanca gibi yedi dilde gerçekleşiyor. Bu sayede, öğrenciler askeri terminolojiyi öğrenirken, dil becerilerini de geliştirme fırsatı buluyorlar.

Başarı Şartı: Yabancı Dil Yeterliliği

Harp Okulları'nda eğitim alabilmenin ön koşulu, seçilen yabancı dilin başarıyla tamamlanması. Hazırlık sınıflarından başarılı olamayan öğrencilerin, okulla ilişiği kesiliyor.

Öğrencilerin Hedefleri ve Global Katkıları

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Faruk Uçar, eğitimlerin amacının okumak, yazmak, dinlemek ve konuşmak gibi dört beceriyi geliştirmek olduğunu vurguluyor. Yüksekokul, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'dan gelen askeri öğrencileri de kabul ederek uluslararası bir eğitim ortamı oluşturuyor.

Bölgesel Diller ve Askeri Gereksinimler

Bölgesel Diller Bölüm Başkanı Albay Cemil Yavuz, askeri ihtiyaçların bölgede yabancı dil bilen subaylar yetiştirilmesini zorunlu kıldığını ifade ediyor. Bu kapsamda, öğrencilerin dört yıl boyunca Harp Okullarında aldıkları dil eğitimi devam ediyor.

Uluslararası Öğrenciler ve Türkçe Eğitimi

Maltepe ve İzmir Güzelyalı yerleşkelerinde de Türkçe dilleri öğretiliyor. Öğretmen Albay Murat Aydınlık, 11 farklı ülkeden gelen 111 misafir askeri personele Türkçe eğitimi verildiğini belirtti.

Öğrencilerin Deneyimleri

Türkiye'de eğitim alan uluslararası öğrenciler, Türk kültürü ve dili hakkında olumlu görüşler bildiriyor. Yun Kui Sun ve diğer yabancı öğrenciler, Türk insanının misafirperverliğinden ve eğitim kalitesinden memnun kaldıklarını ifade ettiler.

Yabancı Diller Yüksekokulu ve eğitim programları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uluslararası arenada daha etkili olmasını hedefliyor. Bu eğitimler, askeri kariyerlerinde dil becerileriyle donanmış subayların yetişmesine katkı sağlıyor.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu Kuleli Yerleşkesinde 7 dilde oluşturulan hazırlık sınıflarında müşterek eğitim alan 1490 askeri öğrenci, Kara, Deniz ya da Hava Kuvvetlerinin saflarında vatan savunmasına subay rütbesiyle katkıda bulunmak için 36 hafta boyunca haftada 26 saat yoğun teorik ve pratik uygulamalı dil eğitimlerinden geçiyor. MSÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Faruk Uçar, AA muhabirine konuştu.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu Kuleli Yerleşkesinde 7 dilde oluşturulan hazırlık sınıflarında müşterek eğitim alan 1490 askeri öğrenci, Kara, Deniz ya da Hava Kuvvetlerinin saflarında vatan savunmasına subay rütbesiyle katkıda bulunmak için 36 hafta boyunca haftada 26 saat yoğun teorik ve pratik uygulamalı dil eğitimlerinden geçiyor. MSÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Faruk Uçar, AA muhabirine konuştu.