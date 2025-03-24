Külliye'de Ramazan: Çocukların Hayalleri Yapay Zeka ile Gerçekleşiyor

Çocuklar, 'Külliye'de Ramazan' etkinliklerinde hayallerindeki meslekleri yapay zeka ile fotoğraflarına dönüştürüyor.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 10:33
Külliye'de Ramazan: Çocukların Hayalleri Yapay Zeka ile Gerçekleşiyor

Külliye'de Ramazan Etkinlikleri Devam Ediyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının düzenlediği "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri, çocuklara hayallerini gerçekleştirme fırsatı sunuyor. Çocukların anlık çekilen fotoğrafları, yapay zeka destekli uygulamalarla işlenerek, hayal ettikleri mesleklerdeki görünümlerine dönüştürülüyor.

Teknoloji ve Sanatın Buluştuğu Alan

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kurulan stant, Aile Yılı temasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bakanlık, teknoloji ve sanatı bir araya getirerek, çocuklara farklı bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Yapay zeka ile tasarlanan bu fotoğraflar, çocukların geleceğe dair hayallerini yeterince somutlaştırırken, ebru ve boyama gibi etkinliklerle de el becerilerini geliştirmelerine katkı sağlıyor.

Geleceğe Dair Görseller

Stant görevlileri, anlık çekilen fotoğrafları yapay zeka destekli uygulamalarla işleyerek çocukların gelecekteki mesleklerine yönelik tasarımlar üretiyor. Bu yaratıcı süreç, çocukların büyük ilgisini çekiyor.

Oluşturulan görseller, çerçeve eklenerek "Külliye'de Ramazan" başlığı ile e-posta yoluyla çocuklara veya ailelerine gönderiliyor.

Bayram Sonuna Kadar Açık

Bakanlığın ramazan etkinlik alanındaki stantları, bayrama kadar ziyaretçilere açık olacak. Bu eşsiz deneyim, çocukların hayallerine bir adım daha yaklaşmalarına yardım ediyor.

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