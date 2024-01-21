Kulp Kaymakamı, hutbeyi eksik okuyan imamı dövdü mü? Ali Yerlikaya cevap verdi

Diyarbakır'ın Kulp İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Burak Akeller, Cuma namazı için gittiği Bahçelievler Camisi'nde, imamın şehitlerle ilgili bölümü okumamasına tepki gösterdi. Olay, tartışmaya dönüşerek Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyarbakır Valiliği tarafından soruşturma başlatıldı. Kaymakam, imamın şikayeti üzerine darp iddialarıyla gündeme geldi.

Kulp Kaymakamı Burak Akeller, Cuma hutbesinde şehitlerle ilgili bölümü okumayan cami imamıyla yaşanan olayın ardından inceleme başlatıldığını açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyarbakır Valiliği de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Akeller, olayın detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, Cuma hutbesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderilen metni tam okumayan cami imamını uyardığını belirtti. Şikayet üzerine imamın darp raporu aldığı iddialarıyla ilgili Akeller, "Cami hocası kendisine baskı yapıldığını söyleyince bu duruma kızıp, devletin memuruna kim baskı yapabilir diye tepki gösterdim. Cami hocası bu olaydan sonra hastaneye giderek bacağının ağrımasından dolayı rapor almış ve bunu da darp raporu diye dillendiriyor" dedi.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise yaşanan olayın ardından soruşturma başlatıldığı ve kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

İncelenen videoda Kaymakamın, cami imamına yönelik tepkisi ve olayın seyri açıklanmıştır. İncelenen görüntülerde, Kaymakamın şiddet uygulamadığı ve cami imamına yönelik sözlü uyarılarda bulunduğu görülmüştür. Bu doğrultuda, olayın şiddet içermediği ve imamın iddialarının asılsız olduğu anlaşılmıştır. Soruşturmanın sonuçlarına göre gereken adımlar atılacaktır.