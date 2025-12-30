DOLAR
Kulp’ta sokaklar buz tuttu: Diyarbakır’da sıcaklık -15°C

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde sıcaklık -15 dereceye inince cadde ve sokaklar buz tuttu, araç ve yaya trafiği aksadı; belediye tuzlama çalışmalarını başlattı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:00
Kulp’ta sokaklar buz tuttu, yaşam durma noktasına geldi

Diyarbakır’da gece sıcaklığı -15 dereceyi gördü

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düşmesi günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinin tüm cadde ve sokakları buzla kaplanırken, hem araç hem de yaya trafiği büyük ölçüde aksadı.

Soğuk havanın etkisiyle gündüz saatlerinde de yolların çoğunda kalın buz tabakaları oluştu. Sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar, birçok noktada yolların kapanma noktasına geldiğini ve ilerlemekte güçlük çektiklerini belirtti. Sürücüler, kaygan zemin nedeniyle araçlarını kullanmakta zorlanırken pek çok kişi iş yerlerine yürümek zorunda kaldı.

İlçe ana arterleri dahil birçok yolun asfalt yüzeyi buzla kaplandı. Bu durum ulaşımı olumsuz etkileyerek günlük hayatın yavaşlamasına neden oldu.

Belediye ve karla mücadele ekipleri, özellikle ana cadde ve yokuşlarda tuzlama ve temizleme çalışmaları başlattı. Ancak hava sıcaklıklarının gün boyu eksi derecelerde seyretmesi nedeniyle buzlanmanın sürdüğü bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

