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Kültür Müdür Yardımcısı İrfan Göz'ün Makamında Kumru Misafirler

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı İrfan Göz, makam odasını bir çift kumru ile paylaşıyor. Kumrular için özel önlemler alıyor.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 11:42
Kültür Müdür Yardımcısı İrfan Göz'ün Makamında Kumru Misafirler

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı İrfan Göz, ofisinde ilginç bir misafirlik yaşıyor. Pencereden giren bir çift kumru, duvar lambasının üzerine yuva yaptı ve Göz bu durumu kabullenerek kuşların rahatsız edilmemesi için gerekli önlemleri aldı.

Kumrular, yaklaşık 2 hafta önce gelerek yuvalarını yapmaya başladı. Göz, kumrularla etkileşimde bulunmaktan mutluluk duyduğunu ve onlara yiyecek ile su sağlamaya özen gösterdiğini belirtti. Ayrıca, tarihi bir binada bulunmalarının önemli olduğunu ifade etti.

İrfan Göz yaptığı açıklamada, "Acaba benden ürkerler mi kaçarlar mı diye endişe ettim. Misafir olmalarını istiyordum. Yuvalarını yapınca dedim ki 'Bunlar bana uzun süre misafirliğe geldi.' Biz de misafirliklerini kabul ettik." dedi.

Kumruların ardından gelen yavrular için özel bir bekleyiş içinde olduğunu dile getiren Göz, "Dişi kumrunun kuluçkada olduğunu, yavruların birkaç güne kadar yumurtadan çıkacağını tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı. Göz, kumruları rahatsız etmemek adına lambayı kullanmadıklarını ve camları dikkatli bir şekilde açık bıraktıklarını vurguladı.

Göz, ayrıca, Osmanlı döneminden gelen geleneklere değinerek, kuşların barınabileceği alanların yapılmasının önemine dikkat çekti. "Böyle bir medeniyetin mensuplarıyız," sözleriyle kültürel mirasın önemini vurguladı.

Kumruları görmek için gelenler, çoğu zaman şaşkınlık yaşıyor. Göz, "Bazı misafirler odada sessiz olmalarını istediğimde, merak edip yukarı bakmıyorlar. Onları göstermek için işaret ettiğimde ise hemen telefonlarıyla fotoğraf çekiyorlar," şeklinde konuştu.

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı İrfan Göz (fotoğrafta), odasını, pencereden girerek...

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı İrfan Göz (fotoğrafta), odasını, pencereden girerek duvar lambasının üzerine yuva yapan bir çift kumruyla paylaşıyor. Göz'ün makam odasına pencereden giren bir çift kumru, yaklaşık 2 hafta önce duvar lambasının üzerine yuva yaptı. Yuvalarını bozmayan ve onlara rahatsız etmemeye özen gösteren Göz, kumrular için pencerenin önüne su ve yiyecek koyuyor.

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı İrfan Göz (fotoğrafta), odasını, pencereden girerek...

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı İrfan Göz (fotoğrafta), odasını, pencereden girerek duvar lambasının üzerine yuva yapan bir çift kumruyla paylaşıyor. Göz'ün makam odasına pencereden giren bir çift kumru, yaklaşık 2 hafta önce duvar lambasının üzerine yuva yaptı. Yuvalarını bozmayan ve onlara rahatsız etmemeye özen gösteren Göz, kumrular için pencerenin önüne su ve yiyecek koyuyor.

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